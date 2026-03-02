De los Mozos sobre la unión con EM&E: "Escribano le vendría muy bien al grupo Indra, pero tenemos que ser ágiles"

Las claves nuevo Generado con IA Indra sigue evaluando la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación considerada beneficiosa para ambas compañías. El proceso debe realizarse de forma ágil para proteger los intereses de los accionistas y aprovechar el complemento tecnológico entre ambas empresas. La dirección de Indra considera que la colaboración fortalecería la industria de defensa española y europea, especialmente en sistemas antiaéreos y vehículos. Respecto al conflicto en Irán, Indra y Escribano mantienen la cautela en sus mercados de Oriente Medio, aunque no detectan alarmas por el momento.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha indicado que sigue avanzando en sus reuniones con stakeholders para valorar todas las opciones de la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Un movimiento que "le vendría bien al grupo", pero que -ha advertido- debe hacerse de manera ágil para defender los intereses de sus accionistas, según ha dicho durante la visita de la cúpula de Indra a su stand en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

De esta manera, cuando concluya esta fase elevará una propuesta al consejo de administración de Indra, aunque no se comprometió con plazos. Pese a ello ha indicado que la unión de las dos empresas es un movimiento que genera valor para las dos.

"Escribano le vendría muy bien al grupo Indra porque ayudaría a desarrollar equipos que no están en España ni en Europa. En el sistema antiaéreo y en los vehículos nos complementamos perfectamente".

Y ha recordado que el consejo de Indra aprobó por unanimidad el encaje estratégico. "Ahora hay una comisión que está en marcha y en ese sentido estamos trabajando. Pero a día de hoy todavía es pronto". Ha señalado también que están pendientes de las cuentas de Escribano de 2025.

"Lo que hay que ser es ágiles, porque tenemos que defender a los accionistas y estamos trabajando en ese sentido", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha indicado que España y Europa seguirán siendo dependientes en el sector de la tecnología y la Defensa "hasta que tomemos decisiones".

Ha recordado que el problema no es que estemos atrasados 15 años, respecto de Estados Unidos o China, sino que el único problema que tenemos es el retraso que tenemos a la hora de tomar la decisión para hacer las cosas.

"Nuestra formación es igual o mejor que la de otros países, nuestros ingenieros están igual de preparados, solo que no han tenido la oportunidad de hacerlo", ha indicado.

Respecto de IndraMind, ha señalado que es el ejemplo perfecto de plataforma soberana y nacional, desarrollada en España y con capacidades de Inteligencia Artificial. "La idea es apoyar esta digitalización, que no es nueva para Indra ya que llevamos 30 años con Minsait y ahora estamos reconduciendo nuestros esfuerzos de acuerdo con los nuevos tiempos", ha indicado.

"Creo que es importante nuestra experiencia en torno a las tecnologías. Hemos multiplicado por cuatro la eficiencia del grupo gracias a ella y para ello IndraMind es la plataforma por la que estamos apostando", ha zanjado Escribano.

Respecto de la demanda de Santa Bárbara al Gobierno por la concesión de créditos para la Defensa a Indra, De los Mozos ha recordado que seguirán haciendo su trabajo ya que "no nos han denunciado". Escribano, en tanto, ha advertido que cada empresa es libre de hacer sus políticas y de tomar sus decisiones".

Conflicto en el Golfo Pérsico

De los Mozos ha agregado que "lo que está claro es que el contexto ha cambiado y que si España quiere tener una empresa de referencia, creo que tenemos derecho a tenerla".

Finalmente, Escribano ha rematado volviendo a recordar que lo importante es tomar la decisión de hacer las cosas y cuando se tome la decisión "llegaremos a donde queramos". "Seguiremos siendo dependientes hasta que queramos".

Respecto del conflicto en Irán, Escribano y De los Mozos prefirieron ser cautos y prudentes advirtiendo que en los mercados en los que están presentes -Emiratos Árabes, Omán, Baréin y Arabia- no hay ninguna alarma, pero están atentos a todo lo que pueda pasar.