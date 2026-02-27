Telefónica negocia la compra de 1&1 en Alemania en una operación de 5.000 millones

El acuerdo enfrenta retos regulatorios en la Unión Europea, aunque se perciben señales de mayor predisposición a autorizar fusiones en el sector telco europeo.

Telefónica negocia la adquisición de la alemana 1&1 en una operación valorada entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras de las conversaciones.

La operadora alemana cotiza en torno a los 4.000 millones, aunque algunos analistas la valoran por encima de los 5.000. Con todo, ante una posible venta se tendría que pagar una prima superior al 20% de su actual cotización, según analistas bursátiles.

En noviembre se produjeron los primeros acercamientos, pero ya han empezado las negociaciones formales. El objetivo es cerrar flecos y tener más claridad sobre la operación antes de que termine la primera parte del año. Telefónica ha declinado hacer comentarios.

Esta operación sería un nuevo paso en la estrategia del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, para ser protagonistas de las integraciones del mercado europeo, siempre en operaciones que generen valor y que respeten la disciplina financiera.

Hace dos semanas se cerró la venta de Netomnia en Reino Unido por 2.300 millones de euros, una operación casi sin impacto en la caja de Telefónica para construir una de las dos mayores Fiberco de Reino Unido junto con la filial de British Telecom.

En esta línea, la adquisición de la alemana respetaría estos dos objetivos: generaría un importante ahorro a medio plazo y mantendría a raya el apalancamiento. Los analistas consideran que la integración de Telefónica Deutschland (y su marca O2) con 1&1 AG, podría generar sinergias de entre 1.500 y 2.600 millones en cuanto a costes y valor neto.

En términos de mercado, la facturación conjunta se elevaría a los 11.000 millones de euros y la cartera de clientes hasta los 57,8 millones de líneas móviles, por encima del 30% del mercado y cerca del primer operador Deutsche Telekom.

De hecho, la operación permitiría a Telefónica acercarse al operador alemán incumbente y separarse de Vodafone en la lucha por el segundo lugar de mercado germano.

No obstante, la clave de la compra de 1&1, además de la integración natural de sus negocios de telefonía fija y móvil con Telefónica, es el valor de su contrato mayorista. A finales de 2023, 1&1 cerró un pacto con Vodafone que ha impactado en las cuentas de la española en 2024 y 2025.

Analistas como Fitch consideran que Telefónica Deutschland resta 500 millones de Ebitda al año por la pérdida de este contrato. De hecho, en sus últimos resultados de 2025 la compañía atribuyó su caída de ingresos en parte al impacto de la salida de 1&1.

En cuanto a la disciplina financiera, Telefónica dijo en sus últimos resultados de esta semana que el objetivo de apalancamiento de llegar a 2,5 veces deuda sobre Ebitda se mantenía inalterable y que no había margen de aumentarlo aunque se les presentara una operación de compra.

Esto aboca a otras soluciones para financiar una eventual compra de 1&1. La caja -con un flujo libre de más de 2.000 millones-, o la ampliación de capital que ya estaría acordada con los principales accionistas, la SEPI, Criteria y STC, para cuando sea necesario.

Canje de acciones

Sin embargo, la operación de Netomnia ha abierto la puerta a una operación financiera sin impacto contable como puede ser un canje de acciones de Telefónica, en este caso su negocio alemán, o financiar parte de la operación con deuda atribuida a una nueva sociedad.

Para ello, Telefónica Deutschland tiene manos libres después tras la opa que anunció a finales de 2023 para hacerse con la totalidad de las acciones de la filial. Una operación valorada en 1.970 millones que supuso que pasara del 72% al 93% del capital y tomara todo el control de la operadora.

1&1 en Alemania es propiedad mayoritaria de United Internet AG, fundada por Ralph Dommermuth y Wendelin Abresch en 1988.

Actualmente construye su propia red móvil 5G, basada en tecnología Open RAN y ofrece servicios de telefonía fija, DSL, fibra óptica y telefonía móvil. Es el cuarto operador de red móvil en el país.

Telefónica Deutschland

Por su parte, Telefónica Deutschland tiene 40 millones de clientes, 35 millones móviles y 2,3 millones de banda ancha.

Factura 8.200 millones al año y en 2025 registró un Ebitda ajustado de 2.535 millones de euros.

Salvando las distancias, si se cierra la operación estaríamos ante una racionalización del mercado similar a la que se podría producir en Francia con la adquisición SFR por parte de Orange, Bouygues e Iliad (Free) por un valor aproximado de 17.000 millones.

A menor escala, se trata de reducir de cuatro a tres grandes operadores, uno de los objetivos del sector en los mercados de telecomunicaciones maduros del continente.

Marco regulatorio

No obstante, las dudas vienen del marco regulatorio. En su última comparecencia de resultados Marc Murtra indicó que veía señales respecto de una mejor predisposición de las autoridades europeas para facilitar fusiones.

Pero otras fuentes del sector advierten que este sentimiento debe traducirse en hechos concretos, aunque temen que la acción de Bruselas será reactiva, es decir cuando ya se planteen formalmente las operaciones.

En este sentido, la primera operación en pasar el escrutinio de Bruselas con este "nuevo ambiente" sería Francia y la siguiente sería Telefónica en Alemania, si logra cerrar la operación en los próximos meses.