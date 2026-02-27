Cellnex aumenta sus pérdidas hasta los 361 millones por el impacto del plan de reorganización en España

Las previsiones para 2026 apuntan a ingresos entre 4.075 y 4.175 millones, con un Ebitda ajustado de hasta 3.525 millones y un crecimiento destacado en servicios de fibra y conectividad.

Cellnex registró pérdidas de 361 millones de euros durante el año 2025, frente al desequilibrio de 28 millones del año anterior, según ha comunicado la compañía este viernes al mercado.

Según el operador de torres de telecomunicaciones, estas pérdidas reflejan el impacto extraordinario del plan de reorganización en España y las pérdidas por deterioro, que lastraron el resultado final a pesar de la mejora operativa.

Es así como el beneficio operativo aumentó hasta los 476 millones en 2025, frente a los 197 millones de 2024. "Este rendimiento refleja unos resultados operativos subyacentes más sólidos y un menor impacto de las partidas no recurrentes en comparación con el año anterior", dice Cellnex.

Por su parte, el resultado consolidado antes de impuestos mejoró en casi 250 millones de euros con respecto al año anterior.

Los ingresos aumentaron un 5,8% hasta los 4.418 millones, impulsados por la fuerte demanda del mercado (nuevas instalaciones y co-ubicación) y las cláusulas de indexación de los contratos que representaron subidas en las tarifas.

El Ebitda ajustado aumentó un 7,1% y el EbitdaAL avanzó un 7,9%,"aprovechando las medidas de eficiencia implantadas en todas las operaciones". El margen del EbitdaAL se amplió hasta el 62,2% (desde el 60,6% en 2024), "lo que refleja el impacto de la industrialización, la mejora de la eficiencia de los procesos y la optimización del suelo".

El flujo de caja libre (FCF) alcanzó los 350 millones de euros, impulsado por una sólida generación de efectivo recurrente y una menor intensidad de capital.

Cellnex cerró el ejercicio con una deuda financiera neta de 20.800 millones, según la NIIF 16, con alrededor del 77% de la financiación a tipos fijos, con un coste medio del 2,1% y un vencimiento medio de 4,1 años.

La liquidez se mantuvo en 4.900 millones de euros, que comprendía alrededor de 1.600 millones de euros en efectivo y 3.300 millones de euros en líneas de crédito no utilizadas.

El apalancamiento mejoró durante el periodo, con un fortalecimiento del ratio de deuda neta frente a Ebitda desde 6,39 veces hasta 6,28 veces "gracias a la mejora del rendimiento operativo y a una gestión financiera disciplinada".

Por su parte, la remuneración de los accionistas ha aumentado y se ha acelerado con respecto a los objetivos originales, a través de un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros.

Previsiones para 2026

Las previsiones para 2026 apuntan a unos ingresos de entre 4.075 y 4.175 millones de euros; un Ebitda ajustado de entre 3.425 y 3.525 millones; el flujo de caja libre apalancado recurrente de entre 1.900 y 2.000 millones y el flujo de caja libre entre 600 y 700 millones.

Las torres de telecomunicaciones, núcleo de la actividad de Cellnex, generaron 3.225 millones en ingresos, con un crecimiento orgánico del 5,5% impulsado por los escaladores contractuales, las actualizaciones vinculadas al IPC, la actividad de co-ubicación y los despliegues de Build-to-Suit (BTS).

Ingresos por segmento

DAS, Small Cells, RAN-as-a-Service y otros Servicios de Red aportaron 272 millones, con un crecimiento orgánico del 4,9%, reflejo de los despliegues en ubicaciones interiores de alta densidad, sistemas de transporte, estadios y grandes recintos.

La radiodifusión aportó 264 millones, con un crecimiento del 1,9%, en un año marcado por renovaciones de contratos a largo plazo, lo que confirma nuestro papel esencial en los sistemas de comunicaciones de los operadores de telecomunicaciones.

Y los servicios de fibra, conectividad y alojamiento generaron 234 millones, con un crecimiento del 16,1%, impulsado principalmente por el despliegue del proyecto de fibra Nexloop en Francia.