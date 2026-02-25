Pedro Serrahima, impulsor de O2 y fundador de Pepephone, cierra su etapa en Telefónica después de nueve años

Durante su etapa, Serrahima lideró iniciativas para simplificar procesos y mejorar la atención, destacando el lanzamiento de O2 y "Movistar por ti".

La reestructuración refuerza la importancia estratégica de la Experiencia de Cliente, alineándola con el plan Transform & Grow del grupo.

Telefónica integra el área de Experiencia de Cliente en la dirección de Estrategia, asumida ahora por Miriam Robredo.

Pedro Serrahima deja Telefónica España después de nueve años. Y lo hace forma voluntaria para emprender nuevos proyectos profesionales, según ha comunicado este miércoles al equipo directivo de la compañía y ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia.

Serrahima era hasta el momento director de Experiencia de Cliente y Calidad y miembro del comité de dirección de Telefónica España. La operadora le fichó en enero de 2017 después de pasar por Globalia y montar la operadora virtual Pepephone, que posteriormente se integraría en MásMóvil.

El directivo fue además impulsor de la segunda marca de la operadora, O2, durante la presidencia de Emilio Gayo en Telefónica España. En los últimos meses estuvo enfocado en mejorar los procesos de respuesta de incidencias de la compañía.

Tras su salida, Telefónica España integra el área de Experiencia de Cliente en la dirección de Estrategia, en el primer ajuste organizativo del comité de dirección desde la llegada de Borja Ochoa a la presidencia.

Del mismo modo, Miriam Robredo, actual directora de Estrategia y Transformación, asume también la responsabilidad de Experiencia de Cliente.

Según ha confirmado este diario, esta integración refuerza el peso estratégico de la relación con el cliente dentro de la organización en España. Se alinea así con el plan Transform & Grow, cuyo primer pilar es "ofrecer la mejor experiencia al cliente".

La integración eleva formalmente la Experiencia de Cliente al máximo nivel estratégico, coordinándola con la agenda de cambio y los objetivos del grupo. Dentro de la compañía se considera que situar el área fuera de los negocios operativos permite una visión transversal, mayor capacidad de análisis y mejores decisiones entre unidades.

Ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, Serrahima inició su carrera trabajando durante siete años en proyectos de Investigación sobre Inteligencia Artificial, programación en Tiempo real e Internet en la Universidad Autónoma de Madrid desde donde coordinó el desarrollo técnico de los primeros sites de comercio electrónico de El Corte Inglés.

Ha sido director general de Globalia, CEO de Pepephone y responsable de los negocios de Telefonía e Internet de ONO. En 2013 y 2014 fue elegido entre los 50 mejores directivos de España por el diario El Economista.

Se incorporó a Telefónica España en 2017 como director de desarrollo de negocio multimarca para realizar el lanzamiento de la marca O2. Luego pasó a liderar la dirección de experiencia de cliente y publicidad de las diferentes marcas de Telefónica en España.

Desde mayo 2022 era director de Experiencia de Cliente y Calidad. Durante su etapa impulsó iniciativas de simplificación de procesos, reducción de trámites y mejora de la atención, entre ellas "Movistar por ti" en 2025. En estos siete años O2 ha resistido la arremetida de bajo coste con una oferta de gama media.

Miriam Robredo, directora de Estrategia y Transformación de Telefónica

Por su parte, Miriam Robredo es licenciada en ADE por la Universidad del País Vasco y MBA por el Instituto de Empresa. Inició su carrera en Europraxis (actual Minsait) y desarrolló gran parte de su trayectoria en Oliver Wyman, donde fue socia y lideró proyectos en 16 países en estrategia, fusiones y adquisiciones y transformación digital.

En 2020 se incorporó al comité de dirección de Microsoft España como directora de Marketing y Operaciones y posteriormente asumió la dirección de Global Partner Solutions. Desde noviembre de 2022 forma parte del comité de dirección de Telefónica España y es consejera de Bluevía.