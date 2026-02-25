Indra eleva sus beneficios un 57% hasta los 436 millones y duplica su cartera de pedidos

La compañía anuncia un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% superior al de 2024, pagadero en julio de 2026.

Los ingresos alcanzan los 5.457 millones en 2025, un 12% más, con crecimientos destacados en Defensa, ATM y Movilidad.

El aumento de contratos de Defensa impulsa la cartera de este segmento a 11.336 millones, superando ya el objetivo previsto para 2026.

Indra incrementa sus beneficios un 57% hasta los 436 millones de euros y duplica su cartera de pedidos a 16.083 millones.

El grupo Indra ha aumentado sus beneficios un 57% hasta los 436 millones de euros tras elevar sus ingresos hasta los 5.457 millones en 2025, un 12% más.

Los resultados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reflejan además que su cartera de pedidos se ha más que duplicado hasta los 16.083 millones, principalmente gracias al aumento de los contratos de Defensa.

De hecho, la contratación del cuarto trimestre del año pasado alcanzó los 8.329 millones y el crecimiento anual fue del 122% más que el curso anterior. La cartera de Defensa se sitúa en 11.336 millones y ya supera el objetivo de 10.000 millones para el año 2026.

Los ingresos crecen un 13% en el 2025 frente a 2024, con incrementos interanuales de doble dígito en Defensa, ATM y Movilidad. En el cuarto trimestre, los ingresos registraron un avance del 28% interanualmente.

El Ebitda y el Ebit registran aumentos interanuales del 17% y 18% respectivamente, y la rentabilidad de Indra Group mejora medio punto porcentual, alcanzando un margen Ebit del 9,5% en el ejercicio 2025.

Por su parte, la generación de caja (FCF) se sitúa en 364 millones en el 2025 frente a 328 millones en el 2024. En tanto, la inversión en I+D+i alcanza los 472 millones.

Por otro lado, la compañía ha establecido los objetivos financieros para 2026, que superan al menos en un 17% los del Plan Estratégico 24-26: más de 7.000 millones de ingresos en moneda local, un EBIT mayor que 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

Del mismo modo, la compañía ha anunciado el pago de un dividendo de 0,30 euros por acción (una mejora del 20% frente al dividendo de 2024) con cargo a los beneficios del ejercicio 2025 y pagadero el 9 de julio de 2026.