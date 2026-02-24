Murtra ve "avances" en el marco regulatorio de la Unión Europea para facilitar fusiones a Telefónica y al sector 'telco'

Telefónica elevó sus ingresos hasta los 35.120 millones, un 1,5% más, y mantiene su objetivo de reducir la deuda y asegurar el dividendo dentro de su política financiera.

La compañía registró unas pérdidas de 4.318 millones de euros en 2025 por reestructuraciones y salidas en Latinoamérica, pero el beneficio neto ajustado fue de 2.122 millones.

Telefónica mantiene su interés en liderar procesos de consolidación en Europa, siempre que la disciplina financiera se mantenga y la UE flexibilice el marco regulatorio.

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, destaca avances en la regulación europea para facilitar fusiones en el sector de telecomunicaciones.

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha señalado que en las últimas semanas ha visto avances en la percepción de la regulación de la Unión Europea para facilitar fusiones en el mercado de las operadoras de telecomunicaciones.

No obstante, ha indicado que en todo este proceso hay que poner la vista en el final y que todo el debate que se realice solo tendrá sentido si hay un verdadero cambio en la praxis de la política de fusiones y adquisiciones de la Comisión Europea.

En este sentido, ha mencionado las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo públicamente ante los medios que se favorezca un proceso de consolidación europeo para facilitar la inversión del sector telco.

Con todo, ha reconocido que todavía es pronto para ser optimista porque todavía hay muchos pasos que se deben completar desde el punto de vista regulatorio para poder abrir la puerta a que se ejecuten fusiones.

En este sentido, Telefónica sigue manteniendo su interés de ser protagonista dentro del mercado de las fusiones, aunque cuando la UE lo haga más fácil y siempre que se mantenga la disciplina financiera.

En este sentido, Murtra aseguró que la compañía no tiene entre sus planes aumentar su apalancamiento en el caso de que surja una oportunidad de adquisición o fusión. Es así como aseguró que "la política de disciplina financiera de hierro no va a cambiar".

"No va a cambiar respecto de nuestros objetivos de guidance a uno y tres años vista. Dentro de ese marco, se mantendrá". Ha asegurado. El objetivo es rebajar desde las 2,78 veces Ebitda hasta las 2,5 veces en 2028.

Actualmente la deuda de la compañía es de 24.600 millones, sin arrendamientos, tras los hechos posteriores al cierre del ejercicio 2025 como la venta de Telefónica Chile. La liquidez se sitúa en los 17.400 millones y el flujo de caja libre está en los 2.700 millones.

Esto supone abrir la puerta a una ampliación de capital para financiar una operación que va desde los 5.000 millones en Alemania con 1&1 o los 10.000 millones en España con Vodafone.

En anteriores comparecencias, la compañía ha confirmado que un movimiento de estas características contaría con el apoyo de los grandes accionistas del capital: la SEPI, Criteria Caixa y los saudíes de STC.

En cuanto a las futuras ventas, la operadora confirmó que su hoja de ruta no ha cambiado en Latinoamérica por lo que sigue en marcha la salida de México y Venezuela, aunque sin noticias por el momento. Telefónica salió de más de seis mercados del continente en el último año.

Telefónica registró unas pérdidas de 4.318 millones de euros durante el año 2025 por el efecto de las reestructuraciones y de la salida de su perímetro de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Sin estos extraordinarios, el beneficio neto ajustado fue de 2.122 millones.

Resultados de Telefónica

Por otro lado, el desempeño operativo sigue siendo positivo. Los ingresos de Telefónica crecieron hasta los 35.120 millones de euros, un 1,5% más ajustado al cambio de perímetro. El Ebitda ajustado llegó a los 11.918 millones, un 1,9% menos.

En su intervención ante los analistas y la prensa, Murtra ha destacado el plan estratégico presentado en noviembre comienza a cumplirse y que los datos presentados permiten medir su impacto en la práctica.

En especial ha destacado que Telefónica ha cumplido su guidance y en la medida que se sigan materializando estos hitos el mercado terminará aumentando su valoración y la cotización de su acción. A media jornada de este marca, sube medio punto.

Previsiones de la compañía

Esto supone que los ingresos y el Ebitda ajustado han crecido entre un 1,5% y un 2,5%; el OpCFaL ajustado mejoró por encima del 2%, el flujo de caja libre se quedó en los 3.000 millones y el dividendo de 0,15 euros por acción para este 2026.

En relación al dividendo, Murtra ha recalcado que la política será primero definir la inversión anual y luego estimar que porcentaje de dividendo es asumible pagar, por lo que cerró la puerta a estar muy por encima de estos parámetros en el medio y largo plazo.

Finalmente, el CEO Emilio Gayo ha pedido certidumbre en los cambios quye se deberían realizar con el cambio de proveedores chinos como Huawei o ZTE, incorporados en la Ley de Ciberseguridad de la UE. Ha señalado que hay que dar certidumbre al sector y pensar en la viabilidad de las operadoras y en el impacto en sus clientes.