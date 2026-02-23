Javier de Paz asume como presidente de la filial de cables submarinos de Telefónica

Telxius está participada en un 70% por Telefónica y un 30% por Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.

De Paz suma este cargo a otros puestos de responsabilidad en Telefónica, como director adjunto al presidente y responsable de Infraestructuras.

Sustituye a Guillermo Ansaldo y la salida de José Manuel Santero Muñoz como consejero también ha sido comunicada.

Javier de Paz ha sido designado como el nuevo presidente de Telxius, la filial de cable submarino participada por Telefónica y Pontegadea, según ha adelantado Crónica Global.

El histórico directivo de Telefónica sustituye a Guillermo Ansaldo, como figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del pasado viernes y donde también se comunica la salida de José Manuel Santero Muñoz como consejero de la compañía.

De esta manera, De Paz suma un nuevo cargo en la operadora tras ser designado en octubre director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra y asumir como responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

Anteriormente, en mayo del año pasado, había sido designado presidente del consejo de administración de Movistar+, la plataforma de televisión de Telefónica.

Telxius Telecom es la filial de infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica centrada principalmente en la gestión de cables submarinos.Está participada en un 70% por la 'teleco'y en un 30% por Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

En octubre de 2025 De Paz también salió del consejo de administración de Telefónica después de 18 años como vocal y ser uno de los más longevos en el máximo órgano de representación de la operadora.

Fue nombrado por César Alierta en 2007 y había sobrevivido a todo el mandato de José María Álvarez-Pallete. Siempre ha sido considerado una persona cercana al PSOE, partido en el que ocupó cargos orgánicos hace tres décadas.

Fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE entre 1984 y 1993.

También fue parte de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero con cargos en los ministerios económicos y en empresas públicas dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En el sector hay división de opiniones respecto de los últimos movimientos que han afectado a Javier de Paz en Telefónica.

Por un lado, hay quien cree que ha salido reforzado de las últimas modificaciones con varios cargos (con Texius ya van cuatro labores distintas) en la estructura orgánica de la compañía. Y que esto tiene que ver con sus buenas relaciones con la SEPI y el Gobierno.

Aunque hay otras voces que sostienen que su salida del consejo de administración fue un aviso para navegantes y un movimiento de Marc Murtra para despolitizar el máximo órgano de control de Telefónica.

Con todo, la designación en Telxius responde a un nombramiento natural que suele recaer en el máximo responsables de las Infraestructuras de Telefónica, como es el caso de De Paz desde la última reestructuración de octubre.