Digi vuelve a registrar beneficios en España tras rozar por primera vez los 1.000 millones de ingresos

La operadora de telecomunicaciones Digi volvió a registrar beneficios en el ejercicio 2025 en su negocio en España, tras ganar 309 millones el año anterior.

Esto supone dos cursos en positivo tras reportar pérdidas de 14,3 millones en 2023 y de 6,4 millones en 2022.

Por su parte, su matriz en Rumanía comunicó pérdidas antes de impuestos de 33 millones de euros, un importante desplome frente a los 530 millones de beneficio del año anterior. Su agresivo plan de crecimiento en Portugal y España ha terminado pasando factura a la operadora.

Volviendo a España, su negocio en el país facturó más de 929 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 19% respecto al año anterior. Roza ya los 1.000 millones de ingresos.

Del mismo modo alcanzó unos beneficios operativos brutos (Ebitda) ajustados por arrendamientos operativos de 175 millones, registrando un incremento del 15% respecto a 2024.

La operadora invirtió un total de 468 millones en el conjunto de año 2025, un 63% más que en 2024, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas.

La compañía también realizó una fuerte inversión para la adquisición de espectro de telefonía móvil y la implantación de su propia red de móvil, cuya puesta en marcha dio comienzo el pasado 1 de julio. Una red que completa gracias a su acuerdo mayorista con Telefónica renovado hace unos meses.

Desde el punto de vista del negocio, en el conjunto de 2025, el número de potabilidades netas que Digi alcanzó un saldo neto de más de 994.000 cambios de línea, un 7,7% más frente al ejercicio anterior.



Asimismo, el operador ha superado en este ejercicio su récord histórico de portabilidades al rebasar las 1.673.000, lo que supone un 23,8% más sobre las alcanzadas en 2024.

De este modo, Digi ha sumado a lo largo de 2025 más de 2,39 millones de clientes; unos datos que llevan a la compañía a alcanzar más de 10,8 millones para el conjunto de sus servicios, un 28,4% más en relación con el año anterior.



En concreto, más de 7,26 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil, lo que supone un incremento de más de 1,4 millones de clientes en 2025 respecto al año anterior.



Igualmente, más de 2,58 millones contaban con el servicio de fibra, lo que supone un crecimiento de 632.000 clientes en este periodo, convirtiéndose en el tercer operador por número de clientes de fibra en el segmento residencial en España, después de Telefónica y MasOrange.

Telefonía fija

Al cierre del año pasado más de 815.000 contaban con el servicio de telefonía fija, un aumento de 189.000 clientes respecto a cierre de 2024 y más de 172.000 con el servicio de televisión.



En 2025, Digi ha mejorado su tarifa IlimiTODO, con llamadas ilimitadas y gigas ilimitados, de forma que sus clientes disfrutan de un precio más reducido por cada línea adicional contratada. Una nueva vuelta de tuerca en el mercado de bajo coste en el que la operadora es el líder del sector y que es la clave para ser la compañía que más gana clientes.

75 tiendas propias

También ha aumentado la velocidad de su fibra SMART en sus tarifas de 300 Mb simétricos, hasta los 500 Mb por el mismo precio, y la de 600 Mb simétrico, que alcanza los 750 Mb sin incremento de tarifa.



De hecho, la compañía confirmó que este año tampoco subirá tarifas en ninguo de sus paquetes comnerciales, pese al aumento de costes y la reducción de los márgenes de la mayoría del sector. Además, a cierre del año, DIGI había superado ya las más de 75 tiendas propias en toda España.