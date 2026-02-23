El BBVA abandona el consejo de Telefónica y la compañía nombra vocal a la independiente Jane Thompson

Jane Thompson cuenta con experiencia internacional y ha ocupado cargos en distintas empresas, incluyendo Nesta y Capri Holdings, además de haber trabajado en Bain and Company.

La entrada de Thompson eleva al 40% la representación femenina en el consejo y aumenta el número de consejeros independientes a diez.

La australiana Jane Thompson será nombrada vocal independiente del consejo, sustituyendo a José María Abril, quien también ocupaba una de las vicepresidencias.

BBVA dejará el consejo de administración de Telefónica tras veinte años, decisión que se formalizará en la Junta General de Accionistas del 26 de abril.

La operadora acaba de confirmar en el orden del día de la reunión anual la designación de la directiva australiana Jane Thompson como vocal independiente del consejo de administración en sustitución de José María Abril.

Abril era además uno de los tres vicepresidentes, cargo que compartía con el representante de Criteria, Isidro Fainé; y con el de la SEPI, Carlos Ocaña. Ahora se puede abrir la posibilidad de nombrar al vocal de STC, Olayan Alwetaid, o dejar solo dos vicepresidencias..

El hasta ahora vocal era el representante dominical del BBVA, dueño del 5% de la compañía, y en el órgano desde el año 2007. Su última renovación fue en 2022 y ahora tocaba ratificarle por otros cuatro años.

La salida del BBVA, el accionista con menos participación accionarial con asiento en el consejo, cierra una etapa en la que el banco bilbaíno fue uno de los mayores sostenes institucionales de la compañía junto con Criteria Caixa.

No obstante, tras la entrada de STC y la SEPI, perdieron peso. Del mismo modo, hace un lustro BBVA mantiene su participación en Telefónica como disponbible para la venta. Era por tanto una salida esperada.

Por su parte, la designación de Thompson, cumple dos objetivos: aumentar el porcentaje de independientes y de mujeres en el consejo. Las consejeras pasan a ser el 40% (seis de quince) y los independientes diez, dos tercios del total.

Thompson es miembro del consejo de administración de Nesta y directora no ejecutiva del grupo de moda Capri Holdings Ltd (Michael Kors, Versace y Jimmy Choo), que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Anteriormente, fue consultora en Bain and Company.

Tiene un MBA de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y una licenciatura en Comercio de la Universidad de Melbourne. Es una inversora que tiene experiencia en varios sectores productivos.