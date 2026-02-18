MasOrange aumenta sus ingresos un 2,9% y reduce sus pérdidas hasta los 310 millones

MasOrange sumó cerca de 270.000 nuevas líneas y cuenta con más de 33 millones de líneas totales, invirtiendo 1.200 millones en infraestructuras y tecnología.

La integración de Orange España y MásMóvil permitió sinergias acumuladas de 356 millones y una reducción de costes duplicados.

Los ingresos de la compañía crecieron un 2,9%, alcanzando los 7.601 millones de euros.

MasOrange redujo sus pérdidas a 310 millones de euros en 2025, un 47% menos que el año anterior.

MasOrange registró unas pérdidas de 310 millones de euros durante el ejercicio 2025, según las cuentas presentadas este miércoles por Orange, dueña del 50% de su capital.

Esto supone una reducción del 47% respecto de los 583 millones que se dejaron en el año 2024, el primero de la integración de Orange España y MásMóvil. Un dato que la compañía recuerda son pérdidas contables sin salida de caja.

Estos dos últimos años han estado marcados por la integración de las dos compañías, una simplificación de los procesos, la reducción de costes duplicados y la realización de sinergias de acumuladas de 356 millones de euros.

En esta línea, la compañía registró unos ingresos totales de 7.601 millones, un 2,9% de crecimiento respecto al año anterior. El Ebitda ajustado de la compañía registró un incremento del 2,4% alcanzando los 2.842 millones, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento acumulado desde su creación

MasOrange también aumentó la generación de flujo de caja operativo un 10,1%, hasta 1.863 millones. En este periodo, MasOrange invirtió aproximadamente 1.200 millones, más de un 15% de los ingresos totales de la compañía.

Esta inversión se ha destinado a nuevos despliegues de infraestructuras 5G y FTTH, a la transformación de su propuesta de servicios avanzados y a su apuesta por la innovación tecnológica (IA, stack propio de IT, data, cloud o analítica avanzada).

MasOrange ha sumado cerca de 270.000 líneas entre fibra (27.000) y pospago móvil (241.000) en 2025. A cierre del año, el grupo cuenta con más de 33 millones de líneas totales -excluyendo las líneas M2M-, de las que 26,2 son de móvil, cerca de 22 en el segmento de pospago, y más de 7,1 de banda ancha fija.