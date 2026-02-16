El fondo Third Point aterriza en Indra y apoya públicamente la integración con EM&E

Las claves nuevo Generado con IA Third Point LLC ha adquirido una participación significativa en Indra y apoya la compra de EM&E, fundada por el presidente Ángel Escribano. Dan Loeb, fundador de Third Point, defiende que la integración de Indra y EM&E generará valor y fortalecerá el sector de defensa español. La intervención de Third Point llega en un contexto de tensiones entre los accionistas de Indra por la adquisición de EM&E, propiedad de los hermanos Escribano. La carta de Third Point, dirigida también a la Sepi, advierte que retrasar la operación supondría la pérdida de una oportunidad clave para crear un líder global en defensa.

Third Point LLC ha adquirido una participación en Indra y ha manifestado su apoyo al plan para comprar EM&E, la compañía fundada por el presidente de la tecnológica, Ángel Escribano. El inversor activista ha adquirido una participación significativa, según una carta enviada al consejo de administración de la compañía, a la que ha tenido acceso Bloomberg.

Su fundador, Dan Loeb, justifica este apoyo por el objetivo de crear un campeón de defensa español. “Creemos que una combinación de Indra Sistemas y EM&E claramente genera valor y está alineada con los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes y el estado español”, ha indicado.

Las acciones de Indra han subido casi un 200% en los últimos 12 meses, dando a la compañía un valor de mercado de 9.200 millones de euros (10.900 millones de dólares). La intervención de Third Point se produce en medio de una creciente tensión entre los accionistas de Indra por la posible adquisición de EM&E, propiedad de Escribano y su hermano Javier.

Escribano resistió el primer golpe del Gobierno para intentar sustituirle argumentando motivos de conflicto de intereses, aunque buscando realmente mantener el control de la compañía. "Aunque la prensa ha cuestionado posibles conflictos de intereses relacionados con esta transacción, nuestro análisis nos lleva a la conclusión contraria", escribió Loeb.

"La creación de un campeón nacional de defensa situaría a España a la vanguardia de la defensa europea". En su carta, Loeb escribió que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

La carta también estaba dirigida a Sepi, el holding del gobierno que gestiona la participación de Indra, con un 28%. Escribano mantiene un 14%, SAPA Placencia un 8% y el fondo Amber Capital con un 7%.