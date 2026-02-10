Telefónica vende su negocio en Chile a Millicom y al holding francés NJJ por 1.030 millones

Las claves nuevo Generado con IA Telefónica ha vendido el 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ y a la operadora Millicom por 1.030 millones de euros. La operación incluye un pago adicional de 126 millones de euros, condicionado a ciertos eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno. El pago se estructura en un abono inicial de 42 millones de euros y un pago aplazado de 286 millones de euros, dependiendo de los resultados financieros de Telefónica Chile. Esta venta forma parte de la estrategia de Telefónica de reducir su presencia en Hispanoamérica, tras desinversiones recientes en Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.

Nueva desinversión de Telefónica en América Latina. La teleco española ha cerrado la venta del 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom por 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros).

Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indicando que la operación incluye un pago adicional de 150 millones de dólares (126 millones de euros), condicionado "a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno".

El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares (unos 42 millones de euros) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile.

"La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica", ha añadido la operadora.

La deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 es de 479 millones de euros. La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente este martes.

Telefónica ha cerrado recientemente la venta de Colombia, también a Millicom. Además, en 2025, acordó transferir sus filiales en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.