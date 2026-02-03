Telefónica, Liberty e Infravia ultiman la compra de Netomnia por 2.300 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Telefónica, Liberty Global e InfraVia Capital están a punto de adquirir Netomnia, el cuarto mayor operador de banda ancha del Reino Unido, por unos 2.300 millones de euros. La operación se realizará a través de Nexfibre, una joint venture participada por Telefónica Infra, Liberty y InfraVia Capital Partners. La compra permitirá reducir la distancia con Openreach, la red de fibra líder en el Reino Unido, y contribuirá a la consolidación de los proveedores alternativos en el país. Netomnia cuenta con una cobertura de unos 3 millones de hogares, mientras que el objetivo de Nexfibre es alcanzar los 5 millones de unidades inmobiliarias cubiertas.

Telefónica y Liberty Global -copropietarios de la teleco VMO2 en el Reino Unido-, junto a InfraVia Capital, ultiman la adquisición de Netomnia, el cuarto operador de red de banda ancha más grande del país, por unos 2.000 millones de libras esterlinas (en torno a 2.300 millones de euros), según ha informado el Financial Times.

Esta será la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, que contempla como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos, es decir, España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

De hecho, este pasado lunes la teleco presidida por Marc Murtra anunció el establecimiento de una oficina en Londres para "reforzar la ejecución" del plan en Europa y situó al frente de la misma al consejero delegado de Telxius, Mario Martín, que también pasará a formar parte del consejo de administración de VMO2.

En este contexto, la adquisición de Netomnia servirá para reducir la brecha con el operador de fibra de British Telecom (BT), Openreach, que lidera el mercado en el país.

La información publicada por el Financial Times apunta que la compra de Netomnia se realizará a través de Nexfibre, una 'joint venture' al 50% de la que Telefónica Infra y Liberty poseen la mitad (25% cada una), mientras que el otro 50% es propiedad de InfraVia Capital Partners.

Nexfibre ofrece acceso mayorista de fibra hasta el hogar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones -con VMO2 como cliente principal- y en marzo de 2025 su cobertura era de 2,3 millones de unidades inmobiliarias, si bien el objetivo es alcanzar los 5 millones.

Por su parte, Netomnia, fundada en 2019 y propiedad de los inversores Advencap, DigitalBridge y Soho Square Capital, tiene una cobertura de unos 3 millones de hogares.

Esta operación, que podría anunciarse de manera oficial esta misma semana, también supondrá el primer paso en la consolidación de los proveedores alternativos en el Reino Unido.