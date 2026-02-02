Oracle planea levantar hasta 42.200 millones de euros para financiar infraestructura en la nube para IA

Larry Ellison, presidente ejecutivo del consejo de administración y director de tecnología de Oracle. Monica Davey EFE

El gigante tecnológico estadounidense Oracle tiene previsto recaudar en 2026 entre 45.000 y 50.000 millones de dólares (37.970 y 42.200 millones de euros) para financiar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), su negocio de infraestructura y plataforma en la nube, ante el aumento de la demanda contratada de clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok o xAI.

En un comunicado, la compañía dirigida por Larry Ellison ha explicado que prevé levantar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares en ingresos brutos en efectivo durante 2026 "mediante una combinación equilibrada de financiación de deuda y capital" para mantener un balance general sólido con grado de inversión.

En cuanto a capital, Oracle planea recaudar aproximadamente la mitad de su financiación anual mediante una combinación de emisiones de acciones ordinarias y vinculadas al capital, incluyendo una emisión inicial de valores preferentes convertibles obligatorios, así como un programa de acciones "a mercado" de hasta 20.000 millones de dólares (16.875 millones de euros).

En este sentido, la compañía prevé emitir acciones del programa de emisión a mercado de forma flexible a lo largo del tiempo, a precios vigentes, según las condiciones del mercado y las necesidades de capital.

Por otro lado, respecto de la deuda, tiene la intención de llevar a cabo una única emisión de bonos sénior sin garantía con grado de inversión a principios de 2026 para cubrir la otra mitad de la financiación prevista para el año y no prevé emitir bonos adicionales durante el ejercicio.

Goldman Sachs liderará la emisión de bonos sénior sin garantía, y Citigroup la emisión a mercado y la oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias, precisó la multinacional.

"Este plan de financiación refleja el compromiso de Oracle de mantener una calificación de grado de inversión, una asignación prudente de capital, la solidez del balance y la transparencia con los inversores a medida que la compañía continúa expandiendo su negocio Oracle Cloud Infrastructure", apostilló.

Las acciones de Oracle se anotaban una subida superior al 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street. En lo que va de año, la cotización de la compañía acumula una caída de casi el 16%.