Telefónica cubrirá el 100% del ERE en sus tres principales filiales con salidas voluntarias

Telefónica ha recibido un total de 5.123 solicitudes de adhesión voluntaria para los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones (las sociedades amparadas por el Convenio de Empresas Vinculadas, CEV), una cifra que supera el 100% de los 5.040 despidos acordados en estas tres filiales, según han informado fuentes sindicales.

En concreto, la empresa ha recibido 3.955 solicitudes para Telefónica de España, 989 para Telefónica Móviles y 179 para Telefónica Soluciones.

Las cifras todavía son provisionales -a pesar de que el plazo de adhesión voluntaria acabó este pasado jueves- debido a que se están revisando peticiones realizadas por carta y excedencias, por ejemplo.

Cabe recordar que la afectación mínima pactada entre los sindicatos y la empresa para estas tres filiales se dividía del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

No obstante, el acuerdo entre la empresa y los sindicatos estipulaba que el volumen final de salidas se situaría en una horquilla de entre 3.765 y 5.040, en función del volumen de voluntariedad que se registrase.

Esto quiere decir que, debido a que hay 5.123 solicitudes (a la espera de conocer la cifra final), se prevé que las 83 peticiones sobrantes serán rechazadas por la empresa.

Por otro lado, este pasado jueves, tras prorrogarse el plazo estipulado en un principio para el 26 de enero, también terminó el periodo de adhsesión voluntaria para el ERE en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. (sociedades conocidas como las GBU's).

Adhesión voluntaria

Si bien los sindicatos todavía no han facilitado las cifras definitivas, al cierre del periodo inicial la adhesión voluntaria en estas tres fililales alcanzó las 398 solicitudes, el 68% de los 585 despidos acordados en estas sociedades.

En concreto, la compañía ha recibido 79 solicitudes de adhesión voluntaria para Telefónica Global Solutions, lo que supone un 72,5% de las 109 bajas acordadas, mientras que en Telefónica S.A. el volumen de peticiones asciende a 213 (el 72,4% de las 294 salidas firmadas).

En tanto, el número de adhesiones voluntarias en el proceso de despido colectivo para Telefónica Innovación Digital se sitúa en 106, es decir, el 58,2% de las 182 salidas pactadas.

En este contexto, UGT ha solicitado a Telefónica no ejecutar las salidas que no se cubran de forma voluntaria para "garantizar la operatividad diaria", si bien la empresa ha indicado que "no se puede comprometer".

Asimismo, cabe recordar que el plazo de adhesión voluntaria para la otra sociedad afectada en este proceso de despido colectivo, Movistar+, acabará el 6 de febrero.

En el caso de Movistar+ el número bajas pactadas asciende a 175, lo que supone un 20,3% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial. Cabe recordar que al principio de las negociaciones la afectación era de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla).

De este modo, el número de salidas totales en el ERE en Telefónica se situará en 5.800, una cifra que representa el 33% de la plantilla de las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.