La tecnológica Meta (Facebook) gana 50.545 millones de euros en 2025, un 3,1% menos

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, obtuvo un beneficio neto de 60.458 millones de dólares (50.545 millones de euros) en 2025, cifra un 3,1% inferior a la contabilizada el ejercicio anterior.

Los ingresos alcanzaron los 200.966 millones de dólares (168.016 millones de euros), un 22,2% más, mientras que los gastos aumentaron un 23,7%, hasta los 117.690 millones de dólares (98.394 millones de euros).

La publicidad supuso el grueso de la facturación, concretamente, 196.175 millones de dólares (164.010 millones de euros), un 22,1% más. Después, Meta obtuvo rentas varias por 2.584 millones de dólares (2.160 millones de euros) y 2.207 millones de dólares (1.845 millones de euros) por la división de Reality Labs, encargada de desarrollar el metaverso, un 50,1% y un 2,8% más, respectivamente.

Por otro lado, la cifra de usuarios diarios activos (DAP, por sus siglas en inglés) se situó en diciembre en los 3.580 millones de media, equivalente a un incremento del 7%, al tiempo que la plantilla mundial ascendió a 78.865 trabajadores, un 6% más.

La compañía informó en los resultados del tercer trimestre de que las cuentas anuales se verían afectadas por la provisión de 15.930 millones de dólares (13.318 millones de euros) derivada de la implementación de la ley 'One Big Beautiful Bill' de Donald Trump.

Así, explicó que esperaba una reducción importante en los pagos de impuestos federales dentro de Estados Unidos durante el resto de 2025 y en los próximos ejercicios como consecuencia de la aplicación de dicha norma.

Ya en el cuarto trimestre las ganancias de Meta se elevaron un 9,3%, hasta los 22.768 millones de dólares (19.035 millones de euros), y los ingresos subieron un 23,8%, hasta los 59.893 millones de dólares (50.073 millones de euros).

"En 2025 obtuvimos unos excelentes resultados empresariales. Espero con interés poder seguir avanzando en el desarrollo de una superinteligencia para las personas de todo el mundo en 2026", ha afirmado el fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg.

Para el primer trimestre de 2026, los ingresos estarán en el rango de los 53.500 a 56.500 millones de dólares (44.728 y 47.236 millones de euros), pero los gastos para el conjunto del año irán de los 162.000 a 169.000 millones de dólares (135.438 a 141.291 millones de euros). Las previsiones contemplan un empuje a la facturación anual del 4% fruto de efectos cambiarios.