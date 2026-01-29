Microsoft gana 32.133 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, un 59,5% más

Los beneficios semestrales se elevaron un 35,7%, hasta los 55.317 millones de euros.

Microsoft se anotó un beneficio neto de 38.458 millones de dólares (32.133 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre, lo que equivale a un avance del 59,5% en comparación con las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior.

Según las cuentas publicadas por el 'gigante' de Redmond, los ingresos de la tecnológica ascendieron a un total de 81.273 millones de dólares (67.907 millones de euros), un 16,7% más que un año antes.

De esa cifra, las ventas de productos subieron un 1,4%, hasta los 16.451 millones de dólares (13.746 millones de euros), al tiempo que las procedentes de servicios y otros conceptos se situaron en 64.822 millones de dólares (54.162 millones de euros), un 21,4% más.

La división de productividad y procesos, que aglutina el 'software' Office, Dynamics o la red social LinkedIn facturó un 15,9% más, hasta los 34.116 millones de dólares (28.505 millones de euros), mientras que la unidad de la nube inteligente generó 32.907 millones de dólares (27.495 millones de euros), un 28,8% más.

El negocio de informática personal, que incluye Windows o Xbox, aportó 14.250 millones de dólares (11.907 millones de euros), un 2,7% menos que doce meses atrás.

Ya en el acumulado semestral, las ganancias se elevaron un 35,7%, hasta los 66.205 millones de dólares (55.317 millones de euros), y los ingresos hicieron lo propio con un 17,5% y se quedaron en los 158.946 millones de dólares (132.806 millones de euros).

"Apenas estamos en las primeras fases de despliegue de la IA y Microsoft ya ha creado un negocio que es más grande que algunas de nuestras divisiones más importantes", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella.

"Los ingresos de Microsoft Cloud superaron los 50.000 millones de dólares [41.777 millones de euros] este trimestre, lo que refleja la fuerte demanda de nuestra cartera de servicios. Superamos las expectativas en cuanto a ingresos, ingresos operativos y beneficios por acción", ha indicado, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, Amy Hood.

De cara al tercer trimestre, Microsoft prevé que los ingresos se muevan entre los 80.650 y 81.750 millones de dólares (67.387 y 68.306 millones de euros), esto es, un incremento del 3%.