Avatel presenta un ERE para 302 empleados, un 25% de la plantilla de los 144 centros afectados por la medida

La mesa de negociación para el expediente de regulación de empleo (ERE) en Avatel se ha constituido este miércoles y la empresa ha propuesto una afectación inicial de 302 trabajadores, lo que supone un 25% de los 1.195 efectivos que componen la plantilla de los 144 centros afectados por este proceso de despido colectivo, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

La compañía ha alegado causas organizativas y productivas para acometer este despido colectivo, si bien se prevé que, como es habitual en este tipo de procesos, el volumen de afectación se reduzca a medida que avancen las negociaciones.

La empresa arrancó hace dos semanas, el pasado 7 de enero, el proceso para este despido colectivo al comunicar de manera oficial a la representación legal de los trabajadores y a la plantilla de los centros sin representación su intención de acometer un ERE.

El número de trabajadores en los 144 centros de Avatel incluidos en el proceso de despido colectivo asciende a 1.195, por lo que el volumen de plantilla afectada por la propuesta inicial de la empresa para el ERE se sitúa en el 25%.

En junio de 2024, Avatel Telecom ya alcanzó un acuerdo con los sindicatos para ejecutar un ERE para un máximo de 674 empleados, si bien al final solo se efectuaron 374 salidas.

No obstante, la propuesta inicial de la empresa, que en aquel momento contaba con 1.886 efectivos en toda España, planteaba 849 despidos.

El pacto se cerró con unas condiciones compensatorias de 33 días por año trabajado -35 para quienes se acogiesen de forma voluntaria- con un máximo de 24 mensualidades.

Prima de 1.200 euros

Las salidas voluntarias se incentivaron con una prima de adscripción de 1.200 euros y la empresa y los sindicatos acordaron también medidas para facilitar la recolocación de los afectados.

"Nos genera extrañeza afrontar un nuevo ERE cuando el planteado en 2024 no llegó a ejecutarse al completo. Vamos a revisar en detalle toda la documentación para entender qué está pasando en la compañía y por qué se recurre de nuevo a esta medida", ha señalado el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ante el hecho de que no se ejecutaran 300 salidas del ERE de 2024.

En cuanto al nuevo proceso de despido colectivo, Fetico ha insistido en que su objetivo es reducir al máximo la afectación, al tiempo que ha señalado que afronta la negociación con la voluntad de explorar "todas las alternativas posibles".

Por su parte, CCOO ha indicado que su objetivo es defender el empleo, las condiciones laborales y los derechos de la plantilla, al tiempo que ha informado de que la próxima reunión tendrá lugar el 3 de febrero.

"La empresa nos ha trasladado que el objetivo del proceso, según su planteamiento, es garantizar la viabilidad del proyecto, intentando que el impacto sea el menor posible y basándose, según indican, en criterios de productividad y datos económicos", ha añadido el sindicato.