El Gobierno prevé invertir 4.000 millones en una gigafactoría de IA conjunta en Madrid y Cataluña

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa este miércoles, en la XVI edición del foro Spain Investors Day (SID), en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España propone una inversión de 4.000 millones de euros para una gigafactoría europea de inteligencia artificial en Madrid y Cataluña. El proyecto busca convertir a España en un centro clave de IA en Europa, combinando inversión pública y privada, talento y capacidad industrial. La gigafactoría estará ubicada en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid), y participará en el concurso europeo para seleccionar al menos cuatro instalaciones. Las instalaciones estarán dedicadas al desarrollo de modelos avanzados de IA y deberán estar operativas entre 2027 y 2028, con posible acceso a financiación europea.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles que el Gobierno incluirá a Madrid en una candidatura conjunta con Cataluña para la gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA), un proyecto que puede movilizar una inversión de en torno a 4.000 millones de euros.

"Me complace anunciar que el Gobierno de España incluirá a Madrid junto con Cataluña para construir una candidatura sólida para la próxima generación de gigafactorías de IA de Europa", ha subrayado López durante su participación en la primera jornada del foro 'Spain Investors Day', que reúne a inversores nacionales e internacionales.

Y ha añadido que "en tiempos de división intencionada, este tándem territorial demuestra nuestra voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la IA dentro de la Unión Europea".

España busca posicionarse con esta iniciativa como uno de los centros neurálgicos del ecosistema europeo de inteligencia artificial al combinar capital público-privado, capacidad industrial, talento tecnológico y una "apuesta decidida por la soberanía digital", ha detallado Transformación Digital en un comunicado.

"La inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros para hacer realidad esta gigafactoría. Estoy convencido de que España lo conseguirá y se convertirá en sede de una de las primeras gigafactorías de Europa, porque estamos llenos de visión y ambición", ha añadido López.

Sepi digital

En ese sentido, la cartera que dirige ha detallado que la financiación se pondrá en marcha a través de un consorcio público-privado en el que participa, entre otras, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital'.

El anuncio realizado este miércoles supone que, a la ubicación ya decidida de la localidad de Móra la Nova (Tarragona), se suma el municipio madrileño de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso que la Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros.

Las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

"Las gigafactorías de IA son un proyecto emblemático impulsado por la Comisión Europea para dotar al continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica y posicione a la Unión Europea al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento", ha explicado el Ejecutivo.

En concreto, se trata de instalaciones a gran escala dedicadas al desarrollo y entrenamiento de modelos de IA de próxima generación que contienen billones de parámetros.

Para ello, reúnen una potencia informática de alrededor de cien mil procesadores avanzados de IA, con especial hincapié en la capacidad energética, las cadenas de suministro fiables, las redes avanzadas, la eficiencia energética y la automatización impulsada por inteligencia artificial.