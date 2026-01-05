Telefónica inyecta 283 millones para fortalecer su negocio de empresas en Chile mientras sigue negociando su venta

América Móvil, Entel y la chilena WOM han mostrado interés en adquirir la filial chilena de Telefónica, que espera cerrar la venta en 2026.

Telefónica inyectará más de 300.000 millones de pesos chilenos (unos 283 millones de euros al tipo de cambio actual) en su filial de empresas en Chile con el objetivo de seguir fortaleciendo este negocio. Una medida que se produce al mismo tiempo que sigue buscando un comprador para todas sus actividades en el país sudamericano.

El grupo español lleva tiempo diseñando su salida de la región de Hispam para enfocarse en sus cuatro principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Una decisión que fue refrendada en el plan estratégico que dio a conocer su presidente, Marc Murtra, el pasado 4 de noviembre.

Sin embargo, al mismo tiempo, la operadora ha seguido gestionando de forma activa su negocio en la región con el objetivo de generar el máximo valor para la compañía y sus accionistas.

En este contexto, el pasado 29 de diciembre el consejo de administración de Telefónica Chile acordó inyectar 300.402.441.807 pesos chilenos (282.635.276 euros) en su filial de empresas a través de una ampliación de capital.

En concreto, aprobó suscribir las 194.412.129.248 nuevas acciones que Telefónica Empresas Chile emitirá en el marco de este nuevo aumento de capital. Su valor será el recogido en los estados financieros de esta filial al 30 de noviembre de 2025 o el que se determine en una junta extraordinaria de accionistas.

El plazo para la emisión, suscripción y pago de las nuevas acciones será de un año desde la fecha de celebración de la citada junta extraordinaria.

Según recoge la prensa chilena, la finalidad de esta ampliación de capital es seguir fortaleciendo su división de empresas en el país, que se encarga de ofrecer servicios de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas a compañías y organizaciones, y afrontar nuevos negocios.

Refuerzo

Este movimiento no es el único que ha llevado a cabo el grupo español de telecomunicaciones en 2025 con el objetivo de reforzar su filial en Chile.

El pasado mayo, la compañía decidió conceder un crédito a Telefónica Móviles Chile por importe de 371.000 millones de pesos chilenos (unos 349 millones de euros al tipo de cambio actual), con vencimiento a cinco años.

En un hecho esencial remitido a la Bolsa de Santiago, la empresa explicó entonces que esta inyección de liquidez les "permitirán enfrentar con tranquilidad las obligaciones derivadas de los financiamientos que vencen los próximos años".

"El destino de estos fondos será para usos generales y permitirá asegurar la liquidez suficiente para abordar sus compromisos de los próximos años, lo que contribuirá a su estabilidad financiera", detalló.

Comprador

De forma paralela a su gestión del negocio en el país, Telefónica ha mantenido en los últimos meses conversaciones con distintas operadoras para la venta de todo su negocio en Chile dentro de su estrategia para salir del mercado latinoamericano.

El pasado mes de octubre, el grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil, perteneciente al empresario Carlos Slim, y la chilena Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) confirmaron que estaban trabajando en la presentación de una oferta conjunta para adquirir la filial chilena de Telefónica.

Sin embargo, en diciembre de 2025 anunciaron el fin del memorándum de entendimiento que habían firmado para este fin e indicaron que estaban evaluando la situación para presentar por separado sus propias ofertas vinculantes por los activos de Telefónica Chile.

De forma paralela, otros actores relevantes del mercado de telecomunicaciones del país también han confirmado su intención de presentar ofertas por la filial chilena de Telefónica.

Es el caso de Wow, quien según la prensa chilena ya habría trasladado una oferta vinculante por su rival y considera que podría verse beneficiada por la decisión de Entel y América Móvil de concurrir a este proceso por separado.

En este contexto, todo apunta que será este 2026 cuando Telefónica anuncie un acuerdo para la venta de su filial chilena, uno de los tres mercados en los que aún está presente en la región de Hispam y para los que no tiene aún comprador.

En 2025, el grupo vendió sus filiales en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay y llegó a un acuerdo para la venta de la Colombia a Millicom, que está previsto concluya en próximas semanas tras un complejo proceso regulatorio y de cierre de la operación.

Además de Chile, la compañía estaría manteniendo conversaciones para salir de México, mercado en el que la estadounidense AT&T también quiere desprenderse de su filial. Más difícil parece la venta de sus activos en Venezuela, con la que Telefónica completaría su plan para salir definitivamente de América Latina.