Rosauro Varo informa a Murtra de su decisión de dejar los consejos de Movistar+ y Telefónica España

El empresario andaluz Rosauro Varo ha comunicado al presidente de Telefónica, Marc Murtra, su decisión de abandonar sus puestos en los consejos de Movistar+ y de Telefónica España.

Por un lado, Varo se incorporó al consejo asesor de Telefónica España a finales de 2022, mientras que al máximo órgano de decisión de Telefónica Audiovisual Digital -que concentra la actividad de Movistar+- se incorporó a finales de junio de 2023.

En ese sentido, las fuentes consultadas por Europa Press conocedoras de la situación han señalado que Varo ha comunicado su decisión de abandonar ambos cargos tanto a Murtra como al presidente de Movistar+, Javier de Paz.

Rosauro Varo es presidente de GAT Inversiones, sociedad a través de la cual desarrolla distintas iniciativas empresariales en diversos sectores, y forma parte de varios consejos de administración, como el de Acciona Energía, entre otros.

Asimismo, ha tenido asientos en los máximos órganos de decisión de medios de comunicación como EL ESPAÑOL, El País y el grupo Prisa a lo que se suma que fue vicepresidente del operador móvil virtual PepePhone (que ahora pertenece a MasOrange).

Telefónica aún no ha decidido quién sustituirá a Rosauro Varo y la salida del consejero todavía no ha sido oficializada por parte de la empresa, según ha adelantado El Confidencial.

El consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital se ha renovado casi por completo este año, dado que salvo María Yolanda Barcina Angulo (nombrada en julio de 2016) y el propio Rosauro Varo, el resto de vocales del máximo órgano de decisión de la filial han sido nombrados en 2025.

Andoni Ortuzar

De hecho, el cambio más importante que se ha realizado en el consejo de administración de Movistar+ desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica a mediados de enero de este año ha sido el nombramiento de Javier de Paz como presidente del órgano a comienzos del pasado marzo, cuando sustituyó en el puesto a Sergio Oslé (nuevo presidente ejecutivo de Mediapro).

Otro de los cambios implementados en la estructura directiva de Movistar+ desde la llegada de Murtra a Telefónica fue el nombramiento de Daniel Domenjó como consejero delegado de Movistar+, un puesto en el que sustituyó a Cristina Burzako, que tras su salida fichó por el fondo estadounidense Providence, donde liderará el vertical de deporte y bienestar de la firma de inversión.

A estos cambios se suman los fichajes del expresidente del PNV Andoni Ortuzar y de Marcos Contreras, vocal independiente de CriteriaCaixa, uno de los máximos accionistas de Telefónica.