El coste por empleado del ERE de Telefónica asciende a unos 454.000 euros, casi un 20% más que en el de 2024

El coste por empleado varía según la filial, alcanzando los 468.000 euros en las principales y 342.000 euros en las unidades corporativas.

Telefónica prevé provisionar alrededor de 2.500 millones de euros para cubrir las salidas de unos 5.500 empleados en siete filiales en España.

El coste por empleado del ERE de Telefónica será de unos 454.000 euros, un 18% más que en el ajuste realizado a principios de 2024.

Telefónica ha firmado este lunes con los sindicatos el despido colectivo que afectará a siete de las grandes filiales del grupo en España. Un expediente de regulación de empleo (ERE) por el que tiene previsto provisionar alrededor de 2.500 millones de euros. Es decir, unos 454.000 por cada trabajador que abandone la compañía.

Esta cifra supone alrededor de un 18% más en comparación con los 386.000 euros por empleado que le costó el ajuste de plantilla llevado a cabo a principios de 2024. Sin embargo, está muy por debajo de los alrededor de 600.000 euros por salida que se registraron en el Plan de Suspensión Individual (PSI) pactado en 2021.

Telefónica prevé que en el marco de este ERE dejen la compañía alrededor de 5.500 empleados. En su gran mayoría, las salidas se ejecutarán a través de prejubilaciones, aunque en varias de las filiales también podrán acogerse empleados más jóvenes con una indemnización de 50 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y 37 días por año desde esa fecha, sin límites excepto para directivos.

Con los términos acordados entre empresa y sindicatos, el objetivo es que todas las bajas que se produzcan, o por lo menos la inmensa mayoría, sean voluntarias. De hecho, las estimaciones que ha realizado la dirección de Telefónica sobre la afectación del ERE así lo anticipan.

El acuerdo firmado en la mesa de negociación contempla un mínimo de 3.765 salidas voluntarias en las tres filiales del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), España, Móviles y Soluciones, para que no se ejecuten prejubilaciones forzosas. El número máximo de bajas es de 5.139 solicitudes.

Dado que en las unidades corporativas (Telefónica SA, Innovación Digital y Global Solutions) la afectación se ha fijado finalmente en 585 personas y el ERE de Movistar+ afectará a 175 empleados, la previsión de 5.500 trabajadores que ha hecho Telefónica asume que en las compañías del CEV se superará ampliamente el mínimo fijado.

En concreto, en Telefónica de España, la filial con la plantilla más numerosa, se ha fijado un suelo de salidas de 2.925 y un tope de 3.649. En el caso del área de Móviles las cifras son de 720 y 1.124, respectivamente, y en la de Soluciones se ha establecido un mínimo de 120 y un máximo de 267.

Provisiones

Los 2.500 millones de euros que está previsto que le cueste el ERE a Telefónica se dividen en dos categorías. Unos 2.300 millones de euros se consignarán en las cuentas de su filial en España y Movistar Plus+, mientras que los otros 200 millones de euros restantes se computarán en la de las unidades corporativas.

Esto supone que el coste por empleado en las tres empresas del CEV y Movistar Plus+ asciende a unos 468.000 euros, dado que la afectación prevista por la dirección de Telefónica en estas cuatro filiales rondará los 4.915 trabajadores.

Por su parte, en Telefónica SA, Innovación Digital y Global Solutions se producirán 585 salidas que tendrán un coste total de 200 millones de euros. En consecuencia, el gasto medio por empleado se situará en torno a los 342.000 euros.

En este caso, hay que tener en cuenta que, como explicaron los sindicatos durante la negociación del ERE, las condiciones salariales no son las mismas en todas las filiales. Además, mientras que en el CEV y Movistar+ se espera que todas las bajas sean voluntarias, en las unidades operativas podría haber alguna forzosa.

Comparativa

Para conocer el número definitivo de empleados de Telefónica que dejarán la operadora habrá que esperar a mediados de febrero. Los empleados de las filiales del CEV podrán apuntarse al ERE entre el 29 de diciembre y el 29 de enero, mientras que para Movistar+ se ha fijado un periodo que va del 7 de enero al 6 de febrero.

En el caso de las tres empresas de las unidades operativas, el plazo para que los empleados se apunten voluntariamente comienza el 29 de diciembre y termina el 26 de enero. En caso de que haya despidos forzosos se comunicarán entre el 12 y el 16 de febrero.

Una vez que se conozca la cifra definitiva de bajas, Telefónica podrá calcular exactamente la provisión que deberá aplicar en sus cuentas. Está previsto que esta se incluya en los resultados del ejercicio de 2025, que se conocerán a finales del mes de febrero.

Con la previsión enviada este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), todo apunta a que el coste por empleado será un 18% mayor en comparación con el ERE llevado a cabo a principios de 2024.

La compañía provisionó entonces con cargo a las cuentas de 2023 un total de 1.320 millones de euros por las 3.420 salidas que se llevaron a cabo. Esto equivale a unos 386.000 euros por persona.

Sin embargo, sigue estando muy por debajo del coste de los distintos PSI que la compañía llevó a cabo en el pasado para ejecutar prejubilaciones. Por el que se realizó en 2021, Telefónica provisionó 1.830 millones de euros. Dado que se produjeron 2.317 salidas, el coste por empleado fue de 596.000 euros.

Echando la vista más atrás, los costes por empleado de los PSI acordados en 2015 y 2019 también se situaron alrededor de los 600.000 euros. Sin embargo, en el ERE realizado en 2013 la cifra fue muy similar a la de 2024, al situarse en torno a los 380.000 euros.