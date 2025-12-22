Zegona comienza a premiar a sus accionistas: invierte casi 11 millones de euros en recompras de acciones en una semana

La liquidación anticipada del préstamo de Vodafone permitirá cancelar 523 millones de acciones ordinarias, reduciendo el capital en circulación de Zegona en un 69%.

Además de las recompras, Zegona repartirá un 'superdividendo' de 1,85 euros por acción el 7 de enero de 2026, condicionado a la aprobación en junta de accionistas.

El programa de recompra tiene una dotación total prevista de 200 millones de euros y comenzó antes de lo previsto para beneficiar a los accionistas.

Zegona ha invertido cerca de 11 millones de euros en recompras de acciones en la primera semana de su programa, tras obtener fondos por la venta de parte de su empresa conjunta con Masorange.

Zegona ha comenzado ya a premiar a sus accionistas a través de recompras de títulos gracias a los 1.400 millones de euros que la dueña de Vodafone España ha obtenido con la venta de un 25% de su empresa conjunta con Masorange. Una operación que se cerró hace menos de un mes.

En concreto, la compañía ha invertido ya unos 9,44 millones de libras (unos 10,78 millones de euros al tipo de cambio actual) en recompras de acciones durante la primera semana en funcionamiento de este programa, que tiene una dotación total prevista de 200 millones de euros.

Inicialmente, Zegona había anunciado su intención de poner en marcha el plan de recompras a principios de 2026, una vez que hubiera devuelto el préstamo de 900 millones de euros que le concedió Vodafone Group para comprar su filial en España en mayo de 2024.

Sin embargo, el pasado viernes 12 de diciembre la firma presidida por Eamonn O'Hare informó en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres su puesta en marcha de forma "inmediata" porque consideraba que esto era "lo mejor para el interés de los accionistas".

La compañía cumplió su palabra y ese mismo día invirtió 1,79 millones de libras (unos 2,05 millones de euros) en la compra de 125.000 acciones a un precio medio de 14,34 libras. El lunes 15 prosiguió con su plan y pagó de media 14,59 libras por cada una de las 134.000 acciones que adquirió, lo que hace un total de 1,95 millones de libras (unos 2,23 millones de euros).

Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona Zegona

El desembolso realizado el martes fue de 2,1 millones de libras (unos 2,4 millones de euros), ya que compró 146.000 títulos a un coste medio de 14,4 libras, mientras que el miércoles pagó casi 2,16 millones de libras (unos 2,46 millones de euros) por 152.000 acciones, a razón de 14,19 libras cada una.

El jueves 15, la compañía redujo tanto el número de títulos adquiridos, hasta los 110.000, como el precio medio pagado, a 10,35 libras por acción. En consecuencia, la inversión en el plan de recompra se situó en algo más de 1,43 millones de libras (unos 1,64 millones de euros).

En total, Zegona ha adquirido en la primera semana de vigencia del programa un total 667.000 títulos que estaban en manos de sus accionistas, por los que ha pagado en conjunto alrededor de 9,44 millones de libras (unos 10,78 millones de euros al tipo de cambio actuales).

La compañía seguirá en las próximas semanas con el goteo de recompras hasta alcanzar el máximo de 200 millones que se fijó en el plan de remuneración anunciado tras confirmar la entrada de socios inversores en las joint ventures que ha constituido con Masorange y Telefónica.

Remuneración al accionista

Por estas dos operaciones, la firma británica ha obtenido 1.800 millones de euros. Además de los 200 millones de euros destinados a este programa de recompra, otros 200 se usarán para reducir deuda y los 1.400 millones de euros restantes irán a pagar un superdividendo extraordinario de 1,62 libras (1,85 euros) por título.

Zegona ya ha puesto incluso fecha al pago de este dividendo. Se abonará el próximo 7 de enero de 2026 a los que sean titulares de las acciones a fecha de 19 de diciembre. La medida debe ser aprobada aún en una junta de accionistas que se celebrará este lunes 22, pero nada indica que no vaya a salir adelante.

No obstante, de esa cantidad, 975 millones de euros (900 millones de suma principal y 75 millones de intereses) se destinarán a pagar el préstamo que el grupo Vodafone le concedió para financiar la compra de su negocio en España hace año y medio. Una operación valorada en 5.000 millones de euros.

Los términos del acuerdo incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación. Esta se selló a finales de mayo de 2024.

La liquidación íntegra de la financiación de Vodafone se llevará a cabo finalmente bastante antes de lo anunciado y permitirá la cancelación de los 523 millones de acciones ordinarias de Zegona que están en poder de EJLSHM, el vehículo a través del cual el grupo Vodafone ejecutó esta operación.

En consecuencia, el volumen de acciones ordinarias de Zegona en circulación se reducirá en un 69%, de 759 millones a 236 millones. Esto supone que el resto de accionistas, incluidos los consejeros, verán incrementada su participación respecto al capital total con el mismo número de títulos.