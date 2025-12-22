Alphabet (Google) compra la firma de centros de datos y energía Intersect por más de 4.000 millones de euros

Los activos actuales de Intersect en Texas y California no entran en la operación y pasarán a una compañía independiente respaldada por TPG Rise Climate y otros socios.

Intersect seguirá operando de forma independiente bajo la dirección de su fundador, colaborando estrechamente con el equipo de infraestructura técnica de Google.

La compra permitirá a Alphabet desplegar nuevas capacidades de generación eléctrica y centros de datos más rápidamente, incluyendo proyectos en desarrollo o construcción fruto de su asociación previa.

Alphabet, la matriz de Google, ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir la firma de servicios de centros de datos e infraestructuras energéticas Intersect por 4.750 millones de dólares (unos 4.041 millones de euros al tipo de cambio actual) en efectivo.

Así lo ha anunciado el gigante tecnológico estadounidense en un comunicado, en el que recuerda que ya posee una participación minoritaria en Intersect. Alphabet entró en su accionariado a través de una ronda de financiación llevada a cabo por la compañía en diciembre de 2024.

La matriz de Google asegura que esta adquisición, que está previsto se cierre en la primera mitad de 2026, le permitirá desplegar con mayor rapidez nuevas capacidades de generación eléctrica y de data centers. En la compra están incluidos los proyectos en desarrollo o en construcción que surgieron fruto de la asociación previa entre ambas empresas.

Por otro lado, Alphabet remarca que Intersect seguirá operando de forma independiente y continuará estando dirigida por su actual fundador y consejero delegado, Sheldon Kimber.

No obstante, colaborará estrechamente con el equipo de infraestructura técnica de Google, trabajando tanto en proyectos conjuntos que ya están en desarrollo como en nuevos. Esto incluye el primer centro de datos y planta de energía compartidos anunciados por ambas compañías, que se encuentra en construcción en el condado de Haskell (Texas).

Los activos que ya tiene Intersect en funcionamiento en Texas, así como los que están tanto operativos como en desarrollo en California, no formarán parte de la transacción. Se integrarán en una compañía independiente respaldada por TPG Rise Climate, Climate Adaptive Infrastructure y Greenbelt Capital Partners, sus actuales socios.

"Intersect nos ayudará a ampliar nuestra capacidad, a operar con mayor agilidad en la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía en consonancia con la nueva carga de los centros de datos y a reinventar las soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo de Estados Unidos", ha afirmado el consejero delegado de Alphabet y Google, Sundar Pichai.

Por su parte, Kimber ha remarcado que comparten la convicción de Google de que "la innovación energética y la inversión en las comunidades locales son los pilares del futuro". "Intersect siempre se ha centrado en aportar innovación al sector y esperamos poder acelerar esto aún más al formar parte de Google", ha asegurado.