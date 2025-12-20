La escasez de chips de memoria pone en jaque a los fabricantes de móviles: materiales un 25% más caros y ventas a la baja

Apple y Samsung son los fabricantes mejor posicionados para afrontar la crisis de suministros, mientras que otros optan por reducir especificaciones, reutilizar componentes o aumentar precios para mitigar el impacto.

Las previsiones apuntan a una caída generalizada en las ventas de móviles, especialmente en el segmento de bajo coste, y a un aumento del precio medio de venta de los dispositivos del 6,9% en 2026.

El auge de la IA generativa ha disparado la demanda de memorias RAM, creando un desequilibrio entre oferta y demanda y provocando subidas de precios que podrían continuar hasta 2027.

La escasez de chips de memoria RAM está incrementando los costes de fabricación de móviles hasta un 25% en modelos de gama baja y amenaza con reducir las ventas de smartphones en 2026.

Tras la crisis que vivieron a principios de año por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los fabricantes de smartphones se enfrentan ahora a un nuevo desafío que ya está disparando sus costes y amenaza sus ventas: la escasez de chips de memoria RAM.

En un momento en el que la inteligencia artificial (IA) generativa está cada vez más presente en nuestros teléfonos móviles, este fin de año marcas como Apple, Samsung o las chinas Xiaomi, Oppo, Honor y Vivo se enfrentan a una escasez de memorias RAM "sin precedentes".

Así lo advierten firmas de consultoría especializadas en el sector tecnológico como IDC o Counterpoint Research, que anticipan el impacto que esto puede tener tanto en las ventas de dispositivos como en su precio durante los próximos meses.

"A finales de 2025, el ecosistema global de semiconductores experimentará una escasez de chips de memoria sin precedentes, con repercusiones para los fabricantes de dispositivos y los usuarios finales que podrían persistir hasta bien entrado 2027", avisan desde IDC.

La consultora explica que los precios de las memorias RAM han aumentado "significativamente" a medida que la demanda generada por los centros de datos de IA continúa superando la oferta, "lo que crea un desequilibrio" entre ambas.

Caída de ventas

Un escenario que acabará afectando a las ventas de móviles. Las últimas previsiones de Counterpoint Research anticipan que las ventas de smartphones registrarán en 2026 un descenso del 2,1%. Una caída que contrasta con su anterior estimación, que recogía un crecimiento del 0,5% para el próximo año.

Los fabricantes chinos son los que más se han visto afectados por esta revisión a la baja. Así, la consultora prevé que Honor venda un 3,4% menos teléfonos móviles en 2026 que en 2025. Por su parte, Oppo y Vivo pasarán de liderar las subidas en ventas a caer un 1,2% en ambos casos.

Varios personas ante la tienda de Apple en la Grand Central Station de Nueva York. Reuters

De las tres compañías líderes del mercado, Counterpoint Research espera que las ventas de Xiaomi se reduzcan un 1,8%, mientras que las de Samsung bajarán un 2,1% y las de Apple retrocederán un 2,2%.

En esta ocasión, la caída de las ventas será generalizada en todas las gamas de dispositivos, pero los más impactados serán previsiblemente los de menor precio. "Lo que estamos viendo es que el segmento más bajo del mercado (por debajo de 200 dólares) es el que se está viendo más afectado", inciden los analistas de la firma.

Aumento de costes

El elevado precio de los chips de memoria RAM ha provocado que los costes relacionados con los materiales necesarios para fabricar un teléfono móvil se hayan encarecido alrededor de un 25% para los dispositivos de gama baja.

En el caso de los englobados en la categoría de precio medio, la factura de los materiales se ha encarecido un 15% para los fabricantes, mientras que para los smartphones de gama alta la subida ha sido algo más moderada, de entorno a un 10%.

Y, además, todo apunta a que esta tendencia no se va a frenar el próximo año, ya que la firma prevé que los costes de los materiales suban entre un 8% y un 15% en 2026 respecto a sus actuales niveles, ya de por sí elevados.

El motivo de este incremento es el fuerte repunte de los precios de las memorias RAM en pleno boom de la IA generativa. De hecho, no descarta que de aquí al segundo trimestre de 2026 se disparen otro 40%.

En este sentido, IDC recuerda que para un dispositivo de gama media, la memoria puede representar entre el 15% y el 20% de su gasto total en materiales, mientras que para un modelo insignia de gama alta el porcentaje ronda entre el 10 % y el 15%.

En este contexto, Yan Wang, analista senior de Counterpoint Research, avisa de que en los smartphones de gamas más bajas aplicar subidas de precios "no es sostenible". Y si no es posible trasladar los costes al consumidor, comenzarán a reducir el volumen de fabricación.

Precios

Como resultado del traslado de aumento de costes al consumidor y la reestructuración de carteras, la firma espera que el precio medio de venta (ASP por sus siglas en inglés) aumente el próximo año un 6,9%. Esto supone tres puntos porcentuales más que el 3,9 % de su previsión anterior publicada en septiembre.

Por fabricantes, los mejor posicionados para resistir la escasez de suministros serán aquellos con escala, una amplia cartera de productos (especialmente en la gama alta) y una integración vertical sólida. Esto es, Apple y Samsung, los dos líderes del mercado.

"Sin embargo, será difícil para otros, que no tienen tanto margen de maniobra para equilibrar cuota de mercado y márgenes de beneficio. Veremos cómo esto se materializa especialmente entre los fabricantes chinos a medida que avance el año", anticipa Wang.

En este escenario, IDC prevé que las compañías tengan que "subir los precios significativamente, reducir las especificaciones o ambas cosas". Desde Counterpoint Research aseguran que ya se está comenzando a ver cómo están empezando a aplicar estrategias de mitigación.

Por ejemplo, en algunos modelos, la firma ha detectado una degradación de otros componentes como los módulos de cámara, las pantallas, los componentes de audio y, por supuesto, las configuraciones de memoria.

"Otras tácticas incluyen la reutilización de componentes antiguos, la racionalización de la cartera y el impulso a los consumidores hacia las versiones Pro con especificaciones más altas, así como la adopción de nuevos diseños para estimular las actualizaciones", detalla, Shenghao Bai, analista sénior de Counterpoint Research.