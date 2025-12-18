Telefónica rebaja las salidas mínimas del ERE a 4.539 trabajadores y firmará el lunes el acuerdo con los sindicatos

Entre el 10% y el 15% de las salidas serán compensadas con nuevas contrataciones, según el compromiso alcanzado con la empresa.

El acuerdo incluye la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, garantizando condiciones laborales y revisiones salariales para los empleados.

La mayoría de las salidas serán mediante prejubilaciones y voluntariedad, con indemnizaciones superiores a las del sector y una prima adicional para quienes opten por la salida voluntaria.

Telefónica firmará el próximo lunes el acuerdo del ERE con los sindicatos, fijando un mínimo de 4.539 salidas, un 25,4% menos que las 6.088 propuestas inicialmente.

Telefónica firmará este próximo lunes 22 de diciembre con los sindicatos los acuerdos para la prórroga de los convenios colectivos y el expediente de regulación de empleo (ERE) en siete de sus principales filiales en España. UGT ya ha refrendado los resultados de la negociación y ha confirmado que acudirá a la firma.

El acuerdo contempla un mínimo de 4.539 salidas, un 25,4% menos en comparación con las 6.088 planteadas inicialmente por la dirección de la empresa, y se sustentará principalmente en prejubilaciones y salidas voluntarias.

Este jueves se ha cerrado la última de las mesas de negociación, la de Movistar+. La oferta final de la compañía contempla 175 salidas, 15 menos que las recogidas en la anterior propuesta. La cifra inicial era de 297 personas.

En un comunicado, UGT considera que ha alcanzado los objetivos que se había marcado en la negociación del despido colectivo, "siempre desde la defensa de las plantillas, de sus derechos y de sus condiciones laborales". "Por este motivo, el sindicato refrenda los resultados obtenidos y procederá a la firma de los acuerdos", resalta.

Se espera que CCOO haga lo mismo mañana, cuando se reúne su consejo. Sumados-Fetico, que tiene representación en las tres filiales del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), se prevé que también dé su visto bueno a las propuestas para las subsidiarias en las que tiene representación.

UGT destaca que la voluntariedad será "el principio vertebrador de la adscripción", primando sobre otras opciones, y ha incidido en que se concretará sobre todo bajo el formato de prejubilación.

"Con ello, no sólo se garantiza que sean las personas trabajadoras quienes decidan, sino que se trata de extinciones que permiten mantener la capacidad adquisitiva, conservar el nivel de vida y seguir contribuyendo a la generación de riqueza en las economías locales", incide

Indemnizaciones

Para aquellas personas que salgan en el ERE, pero que no se puedan acoger a las prejubilaciones, UGT subraya que se ha conseguido un paquete compensatorio que eleva las indemnizaciones "muy por encima de lo firmado" en el resto de empresas del sector.

A ello, se suma una prima de voluntariedad destinada a facilitar que quienes deseen afrontar nuevos retos profesionales puedan hacerlo de manera voluntaria.

Además, destaca que, por primera vez, y respetando las diferentes realidades de cada compañía, se ha logrado igualar el espíritu de las medidas en todas las jurídicas, "aproximando su aplicación práctica todo lo posible y avanzando en la homogeneización de derechos".

En cuanto a los convenios colectivos, el sindicato remarca que se ha conseguido su prórroga hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó de forma inequívoca a la firma de los ERE. Para UGT era "fundamental" que las personas trabajadoras llamadas a dar respuesta a los retos del plan estratégico vieran garantizadas sus condiciones sociolaborales.

"Este logro supone un éxito rotundo de la estrategia sindical: no solo se mantienen las condiciones laborales, sino que se extienden a todos los convenios las revisiones salariales que protegen el poder adquisitivo, así como la jornada de 36 horas semanales", incide el sindicato.

Además, celebra que la empresa haya aceptado un "compromiso explícito" de creación de empleo, de manera que entre un 10% y un 15% de las salidas que se van a producir, en función de la sociedad, serán compensadas con nuevas incorporaciones.

Salidas

La cifra de 4.539 trabajadores representa que la afectación mínima del ERE será un 25,4% inferior en comparación con las 6.088 salidas propuestas inicialmente por la dirección de Telefónica.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que al inicio del despido colectivo en estas siete filiales trabajaban 17.248 personas, su plantilla se verá reducida alrededor de un 26,3%. La propuesta inicial representaba un ajuste del 35,3% del total.

Por filiales, se han fijado 2.925 salidas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas en las tres empresas del CEV.

En el caso de Telefónica Global Solutions, se producirán 112 salidas, alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados. En Telefónica Innovación Digital se llevarán a cabo 186 bajas (el 19% de un total de 993) y en Telefónica S.A. saldrán 301 trabajadores (casi un 26% del total de 1.160 efectivos).

A ello se suman las 175 bajas propuestas para Movistar+, lo cual supone un 20,3% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial. Cabe recordar que al principio de las negociaciones la afectación era de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla).