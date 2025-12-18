Murtra amplía las funciones de Gayo como CEO para adaptar la dirección de Telefónica al nuevo modelo operativo

Juan Azcue es promovido a director de Finanzas, aunque su cargo no incluye el área de Control, que ahora asume Ernesto Gardelliano junto con la dirección de Estrategia.

Telefónica ha reorganizado su comité ejecutivo para adaptar la dirección al nuevo modelo operativo del plan estratégico liderado por Marc Murtra.

Telefónica ha dado luz verde este miércoles a varios cambios tanto en la composición de su comité ejecutivo como en las funciones atribuidas a cada uno de sus miembros. Todo ello con el objetivo de adaptar la alta dirección a la implementación del nuevo modelo operativo promovido por el plan estratégico liderado por Marc Murtra.

Además de la promoción de Juan Azcue como número tres del grupo español de telecomunicaciones en sustitución de Laura Abasolo, el presidente de Telefónica también ha decidido hacer algunas modificaciones en el reparto de las funciones atribuidas a los distintos directivos.

Uno de los que suma nuevas atribuciones en esta reorganización es Emilio Gayo. A partir de ahora, bajo el paraguas del consejero delegado también estarán englobadas las funciones de Compras y Cadena de Suministro y las de Alianzas y Devices (dispositivos en inglés).

Dos áreas que la propia compañía define "como motores de transformación y eficiencia". De hecho, estos son dos de los principales pilares del plan estratégico Transform & Grow presentado el pasado 4 de noviembre por Telefónica, en cuya implementación se encuentra inmerso todo el equipo de Telefónica.

Murtra nombró a Gayo como consejero delegado en sustitución de Ángel Vila a principios de marzo. Elegía así como su número dos a un histórico de la compañía, que en los últimos años había sido el máximo responsable del negocio en España, pero quien también había desempeñado puestos de responsabilidad en otros mercados del grupo.

De hecho, cuando fue designado CEO, Murtra le encargó una responsabilidad que no tenía su predecesor y que en los últimos años había recaído en Laura Abasolo: la gestión de su negocio en América Latina y, en consecuencia, la estrategia de Telefónica para salir de la región. Un negocio que Gayo conoce de primera mano.

Su primer puesto en el grupo fue el de director general de Operaciones Internacionales de Telefónica Móviles, antigua filial de la compañía que llegó a cotizar en la bolsa española. El directivo ocupó este cargo entre 2004 y 2006, cuando Telefónica absorbió su filial de móviles. Pasó entonces a ser director de Desarrollo Móvil de Telefónica Internacional hasta 2010

Desarrollo corporativo

Las nuevas funciones asignadas a Gayo no son las únicas que han cambiado de manos en esta última reorganización del comité ejecutivo aprobada este miércoles por el consejo de administración de Telefónica.

Por ejemplo, Juan Azcue no tendrá exactamente las mismas atribuciones que tenía Laura Abasolo como número tres del grupo. Sí asume la Dirección de Finanzas que lideraba su predecesora, pero no el área de Control. En cambio, mantiene la responsabilidad de Desarrollo Corporativo que ya desempeñaba en su puesto anterior.

Telefónica justifica su decisión de unificar bajo una sola responsabilidad las áreas financiera y de desarrollo corporativo en que le permitirá afrontar los próximos desafíos “con una visión más global y cohesionada”.

Por su parte, el área de Control pasa a manos de Ernesto Gardelliano, quien desde 2017 ejercía como director de Control y Planificación de Telefónica. Además, asume la dirección de Estrategia que desde el pasado mes de enero lideraba Juan Azcue.

La compañía explica que esto supone también un paso más en la simplificación operativa, "uniendo en una misma responsabilidad la planificación estratégica y el seguimiento operativo".

Tanto Azcue como Gardelliano son dos históricos de Telefónica, con más de 20 y 30 años de trayectoria profesional en la empresa, respectivamente. Murtra sigue así con la política de nombramientos aplicada desde que asumió la presidencia en enero: combinar fichajes externos con la promoción del talento interno.

Telefónica asegura que los cambios adoptados este miércoles refuerzan "su compromiso con la excelencia y la innovación" y permiten evolucionar su modelo operativo para asegurar el éxito del plan estratégico Transform & Grow para el periodo 2026-2030.

La operadora remarca que esta transformación responde a la necesidad de "anticiparse a los retos" a los que se enfrenta el sector de las telecomunicaciones, así como de "consolidar el liderazgo global de la compañía". Murtra está decidido a hacer de Telefónica una empresa más grande y con mayor crecimiento y ha diseñado su equipo de confianza para lograrlo.