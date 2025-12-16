Las operadoras bajan hasta 9 euros el precio de la fibra y lanzan ofertas antes de las subidas anunciadas para 2026

Los aumentos previstos rondan el 4% y supondrán entre 2 y 6 euros más al mes para los hogares, en un contexto de necesidad de inversión en nuevas redes.

Pese a las ofertas actuales, las compañías ya han anunciado subidas de precios para 2026, que afectarán sobre todo a los paquetes convergentes de fibra, móvil y televisión.

Jazztel destaca con una rebaja del 22% en su tarifa de 300 Mbps, mientras que Movistar y Masorange también aplican descuentos y promociones especiales por tiempo limitado.

Las principales operadoras han reducido entre 3 y 9 euros el precio de las tarifas de solo fibra, aprovechando campañas como Black Friday y Navidad.

La evolución de los precios de los servicios de telecomunicaciones se está comportando en los últimos tiempos como una montaña rusa. A falta de unas semanas para cerrar el año, muchas operadoras han decidido rebajar algunas de sus tarifas, sobre todo las de sólo fibra, y han lanzado diferentes ofertas y promociones con motivo de las campañas de Black Friday o Navidad.

Sin embargo, las mismas compañías ya han adelantado que 2026 comenzará, un año más, con nuevas subidas de precios. Incrementos que afectarán principalmente a los paquetes convergentes, aquellos que incluyen telefonía móvil y fija, Internet y, en algunos casos, televisión de pago.

"Diciembre está dejando a su paso descuentos claros en el mercado de las telecomunicaciones. Las grandes compañías telefónicas aprovechan los últimos días del año para rebajar algunas de sus tarifas de telefonía y lanzar sus promociones antes de las subidas que se esperan para enero", señala el comparador Roams en un análisis al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Según la base de datos desarrollada por la plataforma, Jazztel y Movistar han reducido el precio definitivo de sus tarifas de sólo fibra óptica entre tres y nueve euros al mes en diciembre respecto a las que estaban en vigor. En conjunto, el descuento medio aplicado por las dos compañías es de un 15%.

En concreto, la mayor rebaja es la realizada por Jazztel. Su tarifa con fibra óptica de 300 Mbps y teléfono fijo con llamadas ilimitadas ha pasado de los 31,95 euros a los 22,95 euros al mes. Es decir, nueve euros, o un 22%, menos.

En el caso del paquete de fibra y fijo, pero con una velocidad de 600 Mbps, la rebaja de precio aplicada por la operadora del grupo Masorange es de cuatro euros, desde los 32,95 euros a los 28,95 euros.

Por su parte, según los datos de Roams, Movistar también ha mejorado el precio definitivo de sus tarifas de sólo fibra óptica (300 Mbps, 600 Mbps y 1 Gbps), que han disminuido entre 3 y 4 euros mensuales con respecto a su cuota de noviembre.

Promociones

Sin embargo, el ahorro es mayor si el consumidor se aprovecha de la última promoción de la operadora de Telefónica. Por ejemplo, quien contrate la fibra de 300 Mbps pagará 19,9 euros al mes, frente al precio oficial de 30 euros. Para la de 1 Gbps, el precio promocionado será de 29,9 euros, frente a la tarifa base de 45 euros.

De esta forma, el ahorro que puede obtener el cliente durante el primer año que dura la promoción va desde los 121 euros a los 181, dependiendo de la velocidad de fibra que se elija. Por su parte, O2, la marca con la que Telefónica compite en el segmento de medio y bajo coste, ha lanzado una nueva tarifa que permite contratar fibra de 300 Mbps por 23 euros al mes.

Dentro del grupo Masorange, Yoigo ha aplicado también una promoción de un año de duración a su tarifa de sólo fibra de 600 Mbps, que se queda en 24,9 euros. Esto supone cinco euros menos al mes que hasta ahora.

Pero las promociones no se están dando únicamente en la fibra. Por ejemplo, los clientes de sólo fibra o sólo móvil de Movistar podrán contratar su servicio de televisión Movistar Plus+ por cinco euros al mes, lo que supone un ahorro de prácticamente 60 euros al año.

En esta línea, la tarifa Móvil Plus de Movistar, que incluye GB y minutos ilimitados, reduce su precio de 38 euros a 35 euros. Sin embargo, la tarifa Móvil Base (50GB más minutos ilimitados) aumenta su precio de 18 euros a 20 euros, a la par que incrementa sus gigas (30GB más).

Asimismo, Lowi, propiedad del grupo Vodafone, y Simyo, perteneciente a Masorange, recuperan su tradicional promoción de gigas de regalo, que sus clientes podrán utilizar durante el período navideño.

Subidas en 2026

Pese a estas rebajas en una parte de su cartera de tarifas, lo cierto es que las tres grandes operadoras de telecomunicaciones en España han confirmado una nueva ronda de subidas de precios que entrará en vigor a comienzos de 2026.

El ajuste afectará a la mayoría de sus carteras de productos, especialmente a los paquetes convergentes con fibra y televisión. Se consolida así una tendencia que se ha repetido en los últimos años, que ha arrancado con subidas del precio del teléfono e Internet.

Según la información comunicada por las compañías y recogida por asociaciones de consumidores, los incrementos se sitúan de media en torno al 4% para el conjunto de servicios. Esto supone para muchos hogares pagar entre 2 y 6 euros más al mes, en función del paquete contratado.

La primera en ajustar sus tarifas será Vodafone, que lo hará el 8 de enero de 2026. Las marcas de MasOrange seguirán sus pasos el 12 del mismo mes, mientras que un día después, el 13, será cuando se haga efectiva la subida anunciada por Movistar.

Las tres compañías empezaron hace unos días a informar a sus clientes de los cambios de precios a través de comunicaciones comerciales y de sus canales digitales, en las que detallan las nuevas condiciones económicas y los servicios incluidos en cada modalidad.

Estas revisiones de precios se producen en un contexto marcado por la consolidación del mercado y la necesidad que tienen las operadoras para invertir en redes de nueva generación y reforzar sus márgenes tras años de intensa guerra comercial.