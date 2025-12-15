Sepi, Stc y Criteria recibirán más de 500 millones en 2025 como accionistas de Telefónica antes del recorte del dividendo

El recorte del dividendo es parte del nuevo plan estratégico de Telefónica, respaldado por sus principales accionistas, que busca reducir deuda y ganar flexibilidad financiera.

A partir de 2026, el dividendo se reducirá a la mitad, con un único pago de 0,15 euros en junio, alineándose con la media europea del sector.

En 2025, el dividendo de Telefónica se paga en dos tramos de 0,15 euros por acción, sumando 0,30 euros brutos por título para el año.

Sepi, Stc y CriteriaCaixa recibirán más de 500 millones de euros en 2025 como dividendos de Telefónica, gracias a sus participaciones cercanas al 10% cada una.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Saudi Telecom (Stc) y CriteriaCaixa recibirán este jueves 255 millones de euros por el segundo pago del dividendo comprometido por Telefónica para 2025. Cantidad que, sumada a la abonada en junio, eleva a unos 510 millones de euros la remuneración que han obtenido este año como accionistas de la operadora.

Sin embargo, a partir de 2026 esta cifra se reducirá considerablemente como consecuencia del nuevo plan estratégico lanzado por la compañía presidida por Marc Murtra el pasado 4 de noviembre y que, entre otras medidas "difíciles", incluye un importante ajuste del dividendo.

La junta de accionistas de Telefónica celebrada el 10 de abril aprobó el reparto de un dividendo de 0,30 euros brutos en 2025, pagadero en dos tramos de 0,15 euros. El primero se abonó el 19 de junio, mientras que se fijó el 18 de diciembre como fecha para cobrar el segundo.

Dada la participación que tienen actualmente los tres principales accionistas de la compañía, y que es la misma que tenían en el mes de junio, a cada uno de ellos le corresponden este ejercicio unos 170 millones de euros brutos en concepto de dividendos de Telefónica.

De esta cantidad, Sepi (que posee un 10% del capital Telefónica), CriteriaCaixa (9,99%) y Stc (9,97%) recibieron cada uno alrededor de 85 millones de euros hace seis meses, mientras que este jueves se embolsarán los otros 85 millones de euros más.

Futuros dividendos

Sin embargo, los 510 millones de euros que cobrarán en conjunto los tres accionistas de referencia de Telefónica se reducirán a la mitad en 2026, hasta los 255 millones de euros. Siempre y cuando su participación en el capital de la operadora se mantenga sin cambios.

Uno de los anuncios que realizó Telefónica en el Capital Markets Day (CMD) celebrado el 4 de noviembre fue la modificación de la política de remuneración al accionista a partir del año 2026 con el objetivo de ganar flexibilidad para poder ejecutar el nuevo plan estratégico Transform & Grow.

En concreto, la compañía propuso recortar a la mitad el dividendo que se abonará en el año natural 2026, que consistirá en un único pago de 0,15 euros en el mes de junio. A partir de esta fecha, la empresa propondrá, en su momento, la adopción de los correspondientes acuerdos societarios oportunos.

Aunque no dio ninguna cifra concreta, Telefónica adelantó que el objetivo de remuneración para 2027 y 2028 se basará en un rango de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre (FCF) base para dividendo.

Decisiones difíciles

En la presentación del plan estratégico, Murtra explicó que el equipo ejecutivo de Telefónica había optado por tomar decisiones que son "difíciles de explicar o difíciles de entender" y que sus predecesores en la presidencia de Telefónica habían sido hasta entonces reacios a adoptar.

La más obvia era la revisión a la baja del dividendo. En el pasado la compañía ya recortó en alguna ocasión ligeramente su importe (por ejemplo, en 2021 lo bajó de 0,40 a 0,30 euros) o recurrió a la figura del scrip dividend (que permite al accionista escoger si lo quiere cobrar en efectivo o en acciones) para adaptar la remuneración a su situación financiera.

Incluso lo llegó a cancelar en dos ocasiones. La primera entre 1998 y 2003, aunque en esos años la compañía llevó a cabo ampliaciones de capital gratuitas. La segunda en 2012 con el objetivo de priorizar el saneamiento de sus cuentas y la reducción de la deuda.

El recorte anunciado para 2026 y años posteriores supondrá además que la rentabilidad del dividendo pase a estar en línea con la media del sector europeo, ya que durante los últimos años ha sido una de las operadoras del Viejo Continente que mejor ha remunerado a sus accionistas.

La política de remuneración propuesta por Murtra contó con el respaldo del Gobierno (a través de la Sepi), CriteriaCaixa y Stc, ya que los tres accionistas cuentan con una representante en el consejo de administración de Telefónica, que avaló de forma unánime el plan estratégico diseñado por Murtra y su equipo.

Todos ellos están dispuestos a apoyar al presidente del grupo a la hora de financiar cualquier operación que pueda surgir a buen precio y suponga un retorno claro de capital y sinergias. En definitiva, a cumplir con la hoja de ruta fijada por Murtra para que Telefónica crezca y genere valor a largo plazo.