El Gobierno dará luz verde este martes a la compra de Hispasat por Indra, que se cerrará antes de que acabe 2025

La integración de Hispasat permitirá a Indra potenciar su estrategia para ser referente europeo en el sector espacial y aumentar su presencia internacional.

La operación ha recibido todas las autorizaciones internacionales y nacionales necesarias, incluyendo el visto bueno de la CNMC y el apoyo casi unánime de los accionistas de Indra.

Indra adquirirá el 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros y consolidará el control de Hisdesat, reforzando su división de Espacio.

El Gobierno aprobará este martes la compra de Hispasat e Hisdesat por parte de Indra, operación que se completará antes de finalizar 2025.

Indra podrá cerrar la compra de Hispasat e Hisdesat a Redeia antes de que acabe 2025. El Gobierno tiene previsto dar la luz verde este martes a la operación, con lo que las compañías obtendrían la única autorización que quedaba pendiente para poder completar la adquisición.

Según han informado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la operación en su reunión de este martes 16 de diciembre, tras haber sido analizada por la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Entre los informes que ha recabado este organismo interministerial para estudiar la operación se encuentra el del Ministerio de Defensa, dada la relevancia estratégica de ambas compañías en contratos públicos de defensa y la importancia de Hisdesat en comunicaciones militares seguras.

El visto bueno del Gobierno, que posee además alrededor de un 28% del capital de Indra, era algo que se daba por descontado, dado que la operación no presenta ningún riesgo para la protección de los intereses estratégicos de España o para la seguridad nacional del país.

Inicialmente, se esperaba que la autorización se produjera en el Consejo de Ministros del pasado martes 9. Sin embargo, y teniendo en cuenta que sólo quedan 15 días para cerrar el año, el asunto se abordará finalmente en el que tendrá lugar mañana martes, salvo cambios de última hora.

Cierre de la operación

Los planes de Indra han sido en todo momento tomar el control de Hispasat antes de que acabe 2025 y así lo reiteraron después que la transacción lograra el apoyo de sus accionistas en la junta extraordinaria celebrada el pasado 30 de noviembre.

Según las fuentes consultadas por este periódico, tras casi un año de trabajo, las dos empresas lo tiene todo prácticamente listo para, en cuanto reciban luz verde del Gobierno, proceder al cierre definitivo de la operación en cuestión de días.

La compañía de defensa y tecnología anunció el pasado 31 de enero que había suscrito un acuerdo con Redeia Corporación para la adquisición del 89,68% que posee del capital social del Hispasat por un importe de 725 millones de euros.

La incorporación del operador satelital permitirá a Indra reforzar el negocio de su división de Espacio, creada en el verano de 2024, y de la que ya forma parte otra de sus últimas adquisiciones: Deimos. Su objetivo es que la filial facture alrededor de 1.000 millones de euros en 2030.

Autorizaciones

En estos meses, las partes interesadas han estado trabajando duramente para obtener todos los permisos necesarios. Un proceso que no ha sido sencillo, dado que Hispasat opera en 17 países y cada uno de ellos tiene sus propias leyes y órganos de regulación y competencia.

De hecho, no en todos los mercados internacionales la operación debía recibir el visto bueno de las autoridades. En los que sí, como era el caso de Brasil, Colombia o Portugal, entre otros, el equipo de trabajo creado para este fin por las empresas logró completar con éxito todos los trámites antes del final de verano.

En España, Indra logró la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 13 de noviembre. La institución presidida por Cani Fernández aprobó la transacción en primera fase y sin la imposición de ningún compromiso.

El 30 de noviembre fue el turno de los accionistas de Indra, que apoyaron la compra de Hispasat e Hisdesat en una junta extraordinaria con el apoyo de un 99,98% de los participantes.

Hisdesat

Otras de las condiciones que había puesto Indra cuando llegó a un acuerdo con Redeia era poder consolidar Hisdesat en sus cuentas. La empresa de tecnología y defensa ya tenía un 7% del operador satelital especializado en defensa, mientras que Hispasat era titular de otro 43%.

En el segundo trimestre del año, la empresa presidida por Ángel Escribano alcanzó un acuerdo con el resto de accionistas de Hisdesat (Airbus, Sener e Isdefe, una empresa pública del Ministerio de Defensa) para tomar una posición de control.

En concreto, fue Isdefe, que tenía hasta entonces el 30% de Hisdesat, la que cedió a Indra un pequeño paquete de acciones equivalente al 0,1% del capital que le permitirá alcanzar una participación del 50,1%. Un cambio que cuenta con el visto bueno de los otros dos accionistas.

Con todos estos trámites superados, y con el previsible visto bueno del Gobierno de este martes, Hispasat comenzará 2026 siendo uno de los activos más relevantes de la apuesta estratégica de Indra por ser "uno de los referentes europeos en el sector espacial" y aumentar su presencia en los mercados internacionales.