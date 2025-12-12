Colaboración, formación y nuevas competencias: las palancas que ayudarán a cerrar la brecha de talento STEM

De izquierda a derecha: Sonia Marzo, directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft; Victoria López, directora de la Escuela Politécnica Superior de Cunef; Elena Gil Lizasoain, vocal en IndesIA y directora de la Unidad de Negocio de Inteligencia Artificial y Datos en Telefónica Tech, y Beatriz García-Quismondo, Directora de políticas digitales, talento digital y conectividad de Ametic. Cristina Villarino E.E.

Las claves nuevo Generado con IA La brecha entre la oferta y la demanda de talento STEM sigue creciendo, con un 90,3% de las empresas reportando dificultades para captar perfiles TIC y más de 100.000 vacantes sin cubrir. Expertos de universidades y empresas coinciden en que la solución pasa por redefinir la formación, fomentar habilidades híbridas y fortalecer la colaboración entre sector público y privado. Se destaca la importancia de motivar a jóvenes, especialmente mujeres, hacia carreras STEM, combatiendo estereotipos y promoviendo referentes desde etapas educativas tempranas. La retención del talento requiere más que buenos salarios, incluyendo flexibilidad laboral y desarrollo profesional, mientras que el autoaprendizaje y la adaptación constante son claves ante la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial.

Encontrar talento STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas en materia laboral. Pese a los esfuerzos que están realizando tanto las universidades y el resto de centros de formación como las propias compañías, la oferta de estos perfiles no es capaz en estos momentos de suplir toda la demanda que hay en el mercado.

Ante este escenario y para intentar hacer frente a este desafío, representantes del sector educativo y empresarial coincidieron en una mesa redonda organizada por EL ESPAÑOL-Invertia y Cunef Universidad en la necesidad de poner en marcha medidas como redefinir la formación, priorizar las habilidades híbridas y las nuevas competencias y fortalecer la colaboración público-privada.

El encuentro contó con la participación de Victoria López, directora de la Escuela Politécnica Superior de Cunef Universidad; Elena Gil, vocal en IndesIA y directora de la unidad de negocio de IA y Datos en Telefónica Tech; Sonia Marzo, directora de Capacitación en IA de Microsoft, y Beatriz García-Quismondo, directora de políticas digitales, talento digital y conectividad de Ametic.

Carreras STEM. Mesa redonda organizada por EL ESPAÑOL y CUNEF Universidad

López incidió en que la relación entre oferta y demanda está desde hace años "bastante descompensada". Un problema que es común para las compañías de todo el mundo, especialmente para las europeas. "Casi un 79% de las empresas manifiestan que necesitan este tipo de egresados y que tienen falta de mano de obra", detalló.

En esta misma línea, un estudio elaborado por Ametic indica que hasta un 90,3% de las empresas ha tenido problemas para captar talento TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el último año, dejando 100.000 vacantes aún sin cubrir. "Hay unas especificaciones y unas competencias que las empresas no logran cubrir", remarcó García-Quismondo.

De izquierda a derecha: Sonia Marzo, directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft; Victoria López, directora de la Escuela Politécnica Superior de Cunef; Alfonso Muñoz, periodista de EL ESAÑOL-Invertia; Elena Gil Lizasoain, vocal en IndesIA y directora de la Unidad de Negocio de Inteligencia Artificial y Datos en Telefónica Tech, y Beatriz García-Quismondo, Directora de políticas digitales, talento digital y conectividad de Ametic. Cristina Villarino E.E.

Por su parte, Gil añadió que el ritmo al que se están demandando estos perfiles profesionales es cada vez más rápido, lo que implica que la brecha entre oferta y demanda podría incluso estar "acrecentándose". Esta aceleración se ha visto impulsada por la digitalización, la Industria 4.0 y, notablemente, por "todo el boom que ha llegado ahora con la inteligencia artificial (IA)". Marzo coincidió en que la demanda que existe actualmente de perfiles STEM por parte de las empresas es "impresionante" y quiso poner en valor el "gran esfuerzo" que está haciendo el sector educativo por incorporar cada vez más itinerarios formativos relacionados con puestos de trabajo que tienen una empleabilidad "prácticamente inmediata" y sueldos más altos. Formación A este respecto, López remarcó que en Cunef tienen grados como Ciencia de Datos, Ingeniería Informática o Ingeniería Matemática en el que la empleabilidad es del 100%. Y existen nuevos estudios como el doble grado de IA y Ciencia de Datos que se creó hace apenas dos años y en el que las empresas ya están detrás de estos egresados para poder contratarlos. Sobre los salarios que perciben estos perfiles, García-Quismondo agregó que los sueldos en el sector TIC son altamente competitivos, como refleja el hecho de que el salario medio se sitúa en 48.900 euros, lo que ofrece "posibilidades de reempleo y de crecimiento profesional altísimas".

Victoria López, directora de la Escuela Politécnica Superior de Cunef. Cristina Villarino E.E.

Sin embargo, del lado de la educación son necesarios algunos cambios para poder reducir esa brecha entre la oferta y la demanda de perfiles STEM. Uno de los principales desafíos consiste en acabar con la rigidez del propio sistema. López señaló que el "talón de Aquiles" de la universidad radica en que los grados deben ser aprobados por el Ministerio, haciendo que la formación sea muy estática. Para sortear esta limitación, instituciones como Cunef están optando por enriquecer los grados mediante másteres, títulos propios y minors (formaciones que cursan los estudiantes con tecnologías muy actualizadas). Las empresas, por su parte, demandan un cambio en el tipo de profesional, ya que la IA "está transformando absolutamente todo" y no sólo afecta a los puestos de trabajo puramente técnicos. De hecho, Gil enfatizó la necesidad de perfiles híbridos, como abogados, médicos o especialistas en marketing, que sepan trabajar con la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. A este respecto, Marzo recalcó que la IA debe llegar "absolutamente a todos" y que es necesario que todos los perfiles de dentro de la empresa se formen en habilidades tecnológicas básicas. Y no únicamente en lo que tiene que ver con la producción y la innovación, sino también bajo la premisa de la ética.

Elena Gil Lizasoain, vocal en IndesIA y directora de la Unidad de Negocio de Inteligencia Artificial y Datos en Telefónica Tech. Cristina Villarino E.E.

En este contexto, apuntó que estamos viendo la aparición de nuevos puestos de trabajo, como el "jefe de agentes" y los "responsables de ética". También una transformación de los organigramas. "Ya no van a ser los mismos, sino que van a estar enfocados a proyectos en los que vamos a colaborar conjuntamente personas con agentes", resaltó. Ante este escenario, la directora de la Escuela Politécnica Superior de Cunef Universidad explicó que se han creado programas "muy híbridos" con asignaturas transversales que cubren habilidades demandadas por la empresa que van más allá de la formación puramente tecnológica y abordan aspectos como la comunicación oral y escrita, el pensamiento crítico e incluso la filosofía. Talento femenino Durante la mesa redonda también se abordó como se puede atraer a los jóvenes, y en particular a las mujeres, a las carreras STEM. Las ponentes coincidieron en que es imperativo trabajar en "etapas tempranas" o en "educaciones muy básicas" porque cuando se llega a la universidad "ya es tarde". Gil señaló la necesidad de acabar con esa "visión errónea" del informático como alguien aislado en un garaje que no se socializa. "Nada más alejado de la realidad", apostilló. Para acabar con este mito, la directiva de Telefónica defendió que es necesario mostrar la realidad de la tecnología y la importancia de que los jóvenes cuenten con referentes.

Sonia Marzo, directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft. Cristina Villarino E.E.

Por su parte, Marzo también destacó la importancia de los profesores, que tienen un papel "absolutamente crítico" y a quienes se debe apoyar en este proceso, dado que no siempre se siente cómodos con la tecnología. También la de las familias, que necesitan alfabetización básica en este ámbito. En cuanto al talento femenino, López argumentó que las niñas tienen aptitudes para estas carreras, especialmente las de matemáticas, pero hay un problema con los estereotipos que asocian la parte más tecnológica o de "cacharreo" con los chicos. Asimismo, Marzo agregó que a la hora de atraer el talento joven femenino al mundo STEM hay que tener en cuenta que las chicas a menudo necesitan "tener un propósito" a la hora de decantarse por una profesión y, en este caso, entender el "para qué" de las matemáticas y la tecnología. Además de la atracción, la retención del talento es crucial. Gil lamentó que a veces la gente se va a la competencia a los dos años de ser formada, por lo que otro de los retos a los que se enfrentan las empresas es encontrar la forma de que esos profesionales "continúen en la empresa y sigan creciendo".

Beatriz García-Quismondo, Directora de políticas digitales, talento digital y conectividad de Ametic. Cristina Villarino E.E.

García-Quismondo confirmó que uno de los riesgos a los que se enfrentan hoy las compañías es que un competidor capte tu talento una vez está formado.



En su opinión, para retenerlo, las empresas deben ofrecer al profesional algo más que una buena remuneración económica, como puede ser la flexibilidad laboral o el "salario emocional". Colaboración público-privada Abordar todos estos desafíos no es algo que una empresa o una universidad pueda hacer de forma independiente. Durante la mesa redonda se puso de relieve que la colaboración entre todos los actores (universidades, empresas, gobierno y sociedad civil) es imprescindible para abordar la velocidad del cambio tecnológico.



En Ametic lanzaron hace dos años una propuesta de pacto de estado por la transformación integral de la educación y el talento. Sin embargo, García-Quismondo lamentó que la velocidad administrativa no concuerda con la tecnológica: "cuando ya se ha aprobado [...] esa formación es obsoleta". Por ello, enfatizó que "la velocidad es crucial, esa colaboración es esencial".





De izquierda a derecha: Sonia Marzo, directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft; Victoria López, directora de la Escuela Politécnica Superior de Cunef; Alfonso Muñoz, periodista de EL ESAÑOL-Invertia; Elena Gil Lizasoain, vocal en IndesIA y directora de la Unidad de Negocio de Inteligencia Artificial y Datos en Telefónica Tech, y Beatriz García-Quismondo, Directora de políticas digitales, talento digital y conectividad de Ametic. Cristina Villarino E.E.