Indra se hace con el 24,8% de la firma valenciana de comunicaciones por láser Fyla

Las soluciones de Fyla también tienen aplicaciones civiles en sectores como microscopía, biociencia, metrología e inspección industrial.

La tecnología de Fyla permite enlaces ópticos inalámbricos con capacidades similares a la fibra óptica, aportando seguridad, resiliencia y velocidad para aplicaciones en defensa y espacio.

La inversión es la primera operación del fondo Indraventures, dotado con hasta 200 millones de euros para impulsar startups tecnológicas.

Indra ha adquirido el 24,8% de la startup valenciana Fyla, especializada en tecnologías de comunicaciones por láser ultrarrápido.

Indra ya ha realizado la primera inversión de su fondo Indraventures, dotado con hasta 200 millones de euros. La compañía de tecnología y defensa ha cerrado un acuerdo para adquirir el 24,8% de la startup valenciana especializada en láseres ultrarrápidos Fyla.

En un comunicado, Indra destaca que la tecnología de Fyla, una empresa "única en España", representa un avance "estratégico y revolucionario" para las comunicaciones de nueva generación, especialmente en defensa, espacio y otros entornos donde la seguridad y la resiliencia son esenciales.

Así, remarca que las comunicaciones ópticas de espacio libre (FSO, por sus siglas en inglés) que desarrolla Fyla proporcionan "capacidades comparables a las de la fibra óptica, pero sin requerir instalación de cables".

"La información se transmite de manera inalámbrica a través del aire mediante haces de luz, creando enlaces ultrarrápidos, precisos y altamente direccionales", explica.

Esta es la primera operación del fondo de capital riesgo Indraventures I, FCR, lanzado recientemente por la empresa y con una dotación de hasta 200 millones de euros. Su finalidad, impulsar el ecosistema de startups, pymes y spinoffs que trabajan en soluciones disruptivas con aplicación civil y militar y que son clave para la soberanía tecnológica de Europa.

Desarrollo tecnológico

Fyla ha creado una tecnología láser que es capaz de generar pulsos de luz de duraciones extremadamente cortas, del orden de picosegundos, e incluso femtosegundos. Unidades de tiempo que equivalen a una billonésima (0,000000000001) y una milbillonésima (0,000000000000001) de segundo, respectivamente.

"Esta característica, sumada a la corta longitud de onda propia de la luz, permite establecer conexiones de datos direccionales, prácticamente imposibles de interceptar e interferir, resilientes, de muy largo alcance y bajo consumo energético, características fundamentales para los sistemas de defensa más exigentes", resalta Indra.

Por este motivo, el láser de Fyla puede aplicarse en aeronaves, drones y enlaces temporales que requieren de gran ancho de banda, sobre todo en entornos donde no se puede desplegar infraestructura física o con condiciones meteorológicas adversas.

De hecho, Fyla ya colabora con la empresa presidida por Ángel Escribano en iniciativas como el FCAS, el futuro sistema de combate aéreo de sexta generación en el que Indra lidera la participación española, como recoge Europa Press.

Fyla

Fundada en 2014 a partir de un spinoff del Grupo de Fibras Ópticas de la Universidad de Valencia, la empresa también ha recibido apoyo financiero y estratégico por parte de Bullnet Capital, un fondo español de capital riesgo especializado en 'deep-tech' y transferencia de tecnología.

Por otro lado, más allá del uso militar de su tecnología, sus soluciones también tienen aplicaciones civiles, por ejemplo, en microscopía avanzada, espectroscopia, biociencia, metrología, inspección industrial y procesamiento de materiales, entre otras cuestiones.

Sus soluciones también permiten nuevas posibilidades en conectividad y telecomunicaciones, dado que se postulan como sustituto de la fibra óptica en zonas complejas.