Disney invierte 850 millones en OpenAI y le permitirá usar sus personajes en la herramienta de creación de vídeos Sora

El acuerdo incluye medidas de uso responsable de la IA y Disney utilizará las APIs de OpenAI para crear nuevas experiencias y herramientas.

Los usuarios podrán generar vídeos cortos e imágenes con personajes icónicos como Mickey Mouse, Iron Man o Darth Vader a partir de 2026.

La alianza permitirá a OpenAI usar más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en Sora, su herramienta de creación de vídeos con IA.

Disney invierte 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) en OpenAI y entra en su accionariado.

The Walt Disney Company entra en el accionariado de OpenAI con una inversión de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros al tipo de cambio actual). Además, la compañía audiovisual permitirá el uso de sus personajes en Sora, la herramienta de creación de vídeo de la empresa creadora de ChatGPT.

En comunicado, Disney informa que ha alcanzado un acuerdo con OpenAI según el cual se ha comprometido a realizar una inversión de 1.000 millones de dólares en el capital de la compañía de ChatGPT. Además, el gigante audiovisual recibirá warrants que le permitirán adquirir participación adicional en el futuro.

La alianza sellada por las dos compañías también incluye un acuerdo por el cual Sora, la plataforma de generación de vídeos de OpenAI, podrá crear vídeos cortos a partir de indicaciones de los usuarios utilizando más de 200 personajes y elementos de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, sin incluir voces ni parecidos de personas reales.

Además, ChatGPT Images podrá, a partir de unas pocas palabras dictadas por el usuario, generar imágenes con inteligencia artificial en cuestión de segundos, utilizando la misma propiedad intelectual.

Entre los personajes que se podrán usar en las herramientas desarrolladas por OpenAI se encuentran Mickey y Minnie Mouse, Lilo y Stitch, Ariel, Bella y Bestia, Cenicienta, Simba y Mufasa, así como figuras de Encanto, Frozen, Inside Out, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up o Zootopia, entre otros.

También incluye versiones animadas o ilustradas de personajes de Marvel y Lucasfilm como Black Panther, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, el Mandaloriano, stormtroopers y Yoda, entre muchos más.

Según el acuerdo alcanzado, está previsto que los usuarios de Sora y ChatGPT Images puedan comenzar a generar vídeos con los personajes de Disney incluidos en esta licencia a principios de 2026.

Uso responsable

Por otro lado, The Walt Disney Company se convertirá en un importante cliente de OpenAI, ya que utilizará sus APIs para desarrollar nuevos productos, herramientas y experiencias (incluyendo para Disney+) y desplegando ChatGPT para sus empleados.

Ambas compañías destacan que el acuerdo se basa en un compromiso compartido con un uso responsable de la inteligencia artificial (IA), con medidas de seguridad, controles de edad y salvaguardas para respetar los derechos de los creadores, los propietarios de contenido y las personas en relación con su voz e imagen.

Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, ha remarcado que el rápido avance de la IA marca "un momento importante" para la industria. "A través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de forma responsable el alcance de nuestra narrativa mediante la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras", ha asegurado.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, ha subrayado que este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden "colaborar de forma responsable para promover la innovación que beneficie a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a un público más amplio y nuevo".