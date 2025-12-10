Telefónica rebaja a 5.521 el número mínimo de salidas en el ERE y vuelve a mejorar las condiciones para los afectados

Telefónica acepta ampliar el convenio especial con la Seguridad Social y flexibilizar la adscripción voluntaria, pero mantiene el requisito de 15 años de antigüedad.

UGT rechaza el mínimo de salidas fijado y exige reducirlo más para evitar medidas forzosas en el despido colectivo.

La compañía se compromete a no ejecutar despidos forzosos si se alcanzan 4.600 bajas voluntarias entre las filiales afectadas.

Telefónica reduce a 5.521 el número mínimo de afectados en el ERE y plantea mejoras en las condiciones para los empleados.

Telefónica se ha comprometido con los sindicatos a no ejecutar salidas forzosas en el expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado en las empresas englobadas en el convenio de empresas vinculadas (CEV) si se alcanzan las 4.600 bajas voluntarias. Esto reduciría la afectación total del ERE en las siete filiales a algo más de 5.500 trabajadores.

Así se lo ha comunicado en la nueva sesión de la Comisión Negociadora del ERE en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones celebrada este miércoles. Un encuentro en el que, según fuentes de UGT, se han producido “avances relevantes”.

No obstante, el sindicato añade que persisten “discrepancias sustanciales” que impiden a día de hoy cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la dirección de la empresa.

La principal novedad de la propuesta presentada este miércoles por la dirección de Telefónica es la decisión de establecer un suelo de 4.600 salidas, límite a partir del cual no se podrán forzar bajas. El máximo de salidas se mantiene en las 5.040.

Desde UGT rechazan el mínimo de salidas planteado por la empresa para el conjunto del CEV y exigen reducir esta cifra con el fin de evitar la aplicación de medidas forzosas en este despido colectivo.

Cifra total

Si se suman estas 4.600 salidas a las 921 propuestas para las otras cuatro filiales incluidas el despido colectivo, el número mínimo de afectados por el ERE se sitúa en estos momentos en 5.521, mientras que el máximo se mantiene en 5.961 personas.

Hay que recordar que este martes la empresa ya propuso rebajar otro 5% las salidas en sus filiales Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital, que se suma a la reducción del 5% ofrecida la pasada semana.

Asimismo, también considera insuficiente el 35% de salidas propuesto para áreas no excedentarias si se incluyen la estructura y los perfiles retenidos en el ERE de 2024. Por ello, solicita su exclusión a efectos de cómputo para maximizar las posibilidades de adscripción voluntaria.

Del mismo modo, reclama aceptar un porcentaje superior al 35% en áreas excedentarias, asegurar transparencia respecto a futuros retenidos y otorgar prioridad a quienes fueron retenidos en el proceso anterior.

Seguridad Social

Por otro lado, la compañía ha aceptado ampliar el Convenio Especial con la Seguridad Social (CEES) hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite de los 65 años.

Asimismo, mantiene el requisito de 15 años de antigüedad durante toda la vigencia del plan, aunque ha aceptado flexibilizar las opciones de adscripción voluntaria.

No obstante, la dirección de Telefónica condiciona esta medida a que la persona trabajadora alcance dicha antigüedad en el momento efectivo de la salida.

Por otro lado, la empresa mantiene su compromiso de creación de empleo en el 7%, mientras que los sindicatos insisten en elevar este porcentaje como mínimo al 10%.