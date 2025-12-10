Las telecos españolas destinan el 9% de sus ingresos al pago de las tasas de espectro, más que la media del sector en Europa

Se recomienda una reforma de las políticas de espectro en Europa para facilitar inversiones y mejorar la competitividad del continente.

La GSMA propone reducir en 30.000 millones de euros la factura del espectro hasta 2035 y destinar esos fondos a acelerar el despliegue del 5G y el crecimiento económico.

España es el sexto país europeo donde las telecos destinan una mayor proporción de su facturación a estos impuestos, solo por detrás de Italia, Austria, Países Bajos, Grecia y Eslovaquia.

Las operadoras españolas dedican el 9% de sus ingresos al pago de tasas de espectro, superando la media europea del 8%.

Las operadoras españolas se encuentran entre las empresas europeas de telecomunicaciones que mayor proporción de sus ingresos dedican al pago de las tasas de espectro. En concreto, en 2024, Telefónica, Masorange y Vodafone destinaron el 9% de su facturación a abonar este impuesto fijado por el Gobierno.

Así lo recoge el informe 'Precios y renovaciones del espectro en Europa' elaborado por la GSMA. Un documento en el que la patronal de las telecos reclama a los países distintas medidas, como por ejemplo que rebajen en hasta 30.000 millones de euros la factura del espectro de ahora a 2035.

Un dinero que las operadoras podrán destinar tanto a incrementar la velocidad de las redes de 5G como a impulsar el crecimiento económico del Viejo Continente. De hecho, cifran en hasta 75.000 millones de euros el incremento adicional del PIB europeo que se podría alcanzar reduciendo las tasas del espectro.

El análisis de la GSMA muestra que el coste total de la fiscalidad relacionada con el espectro ha aumentado considerablemente en los últimos diez años en Europa y actualmente representa el 8% de los ingresos recurrentes de los operadores móviles. En 2014, este porcentaje era inferior al 3%.

Sin embargo, este dato esconde bastantes diferencias entre los países europeos. De las 23 economías analizadas por la GSMA, España es la sexta donde los operadores dedicaron mayor proporción de su facturación en 2024 a pagar las tasas de espectro.

Esta cifra supera en un punto porcentual la media del 8% del conjunto de estos 23 países. Un dato que se ve fuertemente afectado por Italia, donde los impuestos relacionados con el espectro se comieron el pasado año el 19% de los ingresos de las operadoras.

A continuación, se situaron las telecos de Austria, con un 12% de los ingresos, Países Bajos con un 11% y Grecia y Eslovaquia con alrededor de un 10% cada una. En el lado contrario, se encuentran Finlandia (1%), Lituania (2%), Suecia (3%) y Croacia y Noruega (4% en ambos).

Una década clave

Según la GSMA, en los próximos diez años se renovarán más de 500 licencias de espectro en Europa. Concesiones que son "cruciales" para que las redes 3G y 4G sigan dando servicio a los 470 millones de usuarios de telefonía móvil que hay en el Viejo Continente y que podrían ser "un factor clave para desbloquear inversiones".

Con las políticas vigentes y a los precios actuales, se prevé que los operadores afronten costes de espectro de unos 105.000 millones de euros hasta 2035. La organización defiende que revisar el enfoque de los procesos de renovación podría reducir esta cifra considerablemente.

En concreto, detalla que implementar renovaciones automáticas y gratuitas de las licencias que vencen en esta década podría reducir la factura en unos 30.000 millones de euros, hasta situarse en torno a los 75.000 millones de euros.

Incluso añade que una medida intermedia, como ajustar los precios de la renovación del espectro a la disminución que han registrado los ingresos por MHz, podría ahorrar a las operadoras algo más de 20.000 millones de euros en los próximos diez años.

Beneficios

Estos ahorros podrían usarse para intentar cerrar la brecha de inversión que existe actualmente en Europa. De hecho, apunta que si se desbloquearan estos 20.000 o 30.000 millones de euros, los operadores podrían cubrir el coste que requiere actualizar todas las redes 5G existentes a la tecnología standalone (SA).

Sin embargo, la GSMA advierte de que para lograr todo esto es necesario llevar a cabo en el Viejo Continente una reforma de las políticas de espectro y "un enfoque europeo unificado" en cuanto a licencias y renovaciones.

John Giusti, director de Asuntos Regulatorios de la GSMA, recuerda que dar conectividad de alta calidad a los ciudadanos y mejorar la competitividad del continente requiere "una gran inversión, ya que muchos operadores tienen dificultades para abordarla".

"Una reforma inteligente de la política de espectro de Europa tendrá un impacto inmediato y duradero", asegura.

En concreto, incide en que los costes de renovación de las licencias que ahora vencen, representan "una clara oportunidad para ser más inteligentes" en la asignación de los recursos económicos de los que dispone del sector.

"En lugar de seguir utilizando el espectro como una oportunidad para obtener ingresos extraordinarios, los responsables políticos deberían ser más ambiciosos en su enfoque de las renovaciones y permitir que esos fondos se dirijan a respaldar los objetivos digitales en curso de Europa", demanda.