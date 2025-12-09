Telefónica rebaja otro 5% las salidas en la matriz, Global Solutions e Innovación Digital y mejora las condiciones del ERE

Las primas de voluntariedad aumentan y varían según la antigüedad, desde 2.500 euros para menos de 8 años de servicio hasta 9.000 euros para más de 24 años.

Se amplía el acceso al ERE a personal de áreas críticas y a empleados nacidos en 1971, mejorando también la tabla de rentas y las indemnizaciones.

La empresa ha rebajado en 37 las salidas previstas, sumándose a la reducción de 38 personas de la semana anterior.

Telefónica reduce en un 5% el número de afectados por el ERE en sus filiales Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital.

Avances en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica. La dirección de la compañía ha ofrecido este martes reducir un 5% el número de afectados en tres filiales (Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital), así como una mejora de las condiciones para los que se acojan al proceso.

Según informan fuentes de UGT, en la reunión de la mesa de negociación celebrada este martes la compañía ha rebajado en 37 el número de salidas en estas tres unidades de negocio. Una cifra que se suma a la reducción de 38 personas ofrecida la pasada semana.

En concreto, en la matriz el número de salidas propuesta por la compañía se ha reducido de las 359 personas recogidas en la última propuesta a 340. En Innovación Digital, el número de posibles afectados se ha recortado de 221 a 210, mientras que en Global Solutions ha pasado de 133 a 126.

Por otro lado, la empresa también amplía el número de personas que cumplirían condiciones para poder acogerse al ERE. Así, la dirección ha aceptado que el personal de áreas calificadas como crítica pueda apuntarse a las prejubilaciones.

Asimismo, también se podrá adscribir al proceso de despido colectivo el personal de la plantilla nacido en 1971. Hasta ahora, la propuesta de la compañía para las prejubilaciones aplicaba a los nacidos en 1970 y años anteriores.

En esta línea, la empresa ha presentado una nueva tabla de rentas. Los nacidos en 1969, 1970 y 1971 recibirán un 68% hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces. Para los nacidos entre 1965 y 1968 será de un 62% y un 34%, respectivamente, y para los de 1954 y años anteriores del 52% y el 34%.

También ha incrementado las indemnizaciones para las salidas que no puedan acogerse a la prejubilación. La empresa propone ahora 47 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y 36 días por año desde esa fecha, con un límite de 36 mensualidades.

La compañía también ha incorporado primas de voluntariedad cuyo importe dependerá de la antigüedad y que se situarán entre los 2.500 euros para los que lleven menos de 8 años en la empresa y los 9.000 euros para los que hayan trabajado en Telefónica durante más de 24 años.

