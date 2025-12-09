Los consejeros independientes respaldan la estrategia de Zegona y compran acciones antes del 'superdividendo'

Con la reducción de capital y el pago anticipado del préstamo a Vodafone, el número de acciones ordinarias de Zegona en circulación se reducirá en un 69%, incrementando la participación relativa del resto de accionistas.

Parte de los fondos obtenidos por Zegona provienen de la venta parcial de las 'joint ventures' de fibra óptica de Vodafone España con Telefónica y MasOrange, lo que ha generado 1.800 millones de euros.

Zegona destinará 1.600 millones de euros a un plan extraordinario para sus accionistas: 1.400 millones en un superdividendo y 200 millones para un programa de recompra de acciones.

Tres consejeras independientes de Zegona han invertido cerca de 277.000 libras en la compra de casi 20.000 acciones de la firma propietaria de Vodafone España, mostrando confianza en la gestión.

Tres consejeras independientes de Zegona han comunicado en la última semana que han invertido cerca de 277.000 libras (unos 317.000 euros al tipo de cambio actual) en la compra de casi 20.000 acciones de la firma propietaria de Vodafone España.

La decisión de las tres consejeras se puede interpretar como una muestra de su confianza en el negocio y en la gestión de la compañía. Además, llega poco después de que la firma británica haya anunciado que destinará 1.600 millones de euros a un plan extraordinario de remuneración a sus accionistas

En concreto, Zegona tiene previsto dedicar 1.400 millones de euros al pago de un superdividendo de 1,62 libras (1,85 euros) por título, de los que 975 millones de euros se destinarán a pagar el préstamo que el grupo Vodafone le concedió para financiar la compra de su negocio en España. Los otros 200 millones de euros irán destinados a un programa de recompra de acciones.

Suzi Williams, quien forma parte del consejo de administración de Zegona desde febrero de 2020, es la que mayor desembolso ha realizado para comprar acciones de la compañía. En concreto, el 2 de diciembre comunicó la adquisición de 7.858 títulos a un precio unitario de 13,93 libras, lo que supone una inversión total de 109.990,28 libras (unos 125.900 euros).

Un día después, Sofia Bergendorff, quien lleva poco más de siete meses formando parte del máximo órgano de gobierno de Zegona, informó de que se había hecho con 5.841 acciones. Una operación en la que invirtió 80.897,85 libras (unos 92.600 euros), con un precio medio agregado de 13,85 libras.

En el caso de ambas consejeras independientes era la primera vez que compraban acciones de Zegona. No así en el de Rita Estévez, que el 4 de diciembre comunicó la adquisición de 6.200 acciones de la firma británica a un coste medio de 13,87 libras.

Estévez, que se incorporó al consejo de administración a finales de junio de 2024, ha invertido en esta operación 86.021,75 libras (unos 98.460 euros). Sumando estas acciones a las que adquirió en el pasado, actualmente es dueña de 9.763 títulos ordinarios de Zegona.

Remuneración extraordinaria

Gracias a estas compras de acciones, las tres consejeras independientes podrán beneficiarse de la propuesta de asignación de capital anunciada por Zegona el pasado 27 de noviembre y que está financiada con los 1.800 millones de euros que la compañía ha obtenido de la venta parcial de las fibercos de Vodafone España con Telefónica y MasOrange.

Los 1.600 millones de euros anunciados para retribuir a los accionistas se dividen en 1.400 millones de euros en concepto de dividendo extraordinario, de 1,62 libras (1,85 euros) por título, y en 200 millones de euros adicionales para un programa de recompra de acciones.

Dentro del dividendo extraordinario, una partida de 975 millones de euros (900 millones de suma principal y 75 millones de intereses) se destinará a pagar el préstamo que el grupo Vodafone concedió a Zegona para financiar la compra de su negocio en España hace año y medio. Una operación valorada en 5.000 millones de euros.

Los términos del acuerdo incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación. Esta se selló a finales de mayo de 2024.

Sede de Vodafone España en Madrid. Vodafone

La liquidación íntegra de la financiación de Vodafone se llevará a cabo finalmente bastante antes de lo anunciado y permitirá la cancelación de los 523 millones de acciones ordinarias de Zegona que están en poder de EJLSHM, el vehículo a través del cual el grupo Vodafone ejecutó esta operación.

En consecuencia, el volumen de acciones ordinarias de Zegona en circulación se reducirá en un 69%, de 759 millones a 236 millones. Esto supone que el resto de accionistas, incluidos los consejeros, verán incrementada su participación respecto al capital total con el mismo número de títulos.

Condiciones

Zegona prevé poner en marcha el plan de asignación de capital en enero. Antes de ello, una junta de accionistas convocada para el próximo 22 de diciembre deberá aprobar el esquema para la devolución del préstamo a Vodafone Group y la reducción de capital. También el programa de recompra.

Otra de las condiciones para llevar a cabo el pago de dividendo e iniciar la recompra de acciones era el cierre de la venta parcial de las empresas conjuntas de fibra óptica que Vodafone España ha constituido con sus rivales, una con Telefónica y otra con Masorange.

Precisamente, el pasado 4 de diciembre se comunicó la constitución de PremiumFiber, la fiberco creada a principios de 2025 por Vodafone y Masorange y de la que han vendido un 25% al fondo GIC. La compañía arrancó así sus operaciones comerciales con una cobertura de más de 12 millones de unidades inmobiliarias y casi 5 millones de clientes conectados.

Una vez completado este proceso, Vodafone España es titular de un 17% del capital de esta joint venture (Masorange se ha quedado con el 58% restante) y su propietaria Zegona ha obtenido unos ingresos netos de 1.400 millones de euros que destinará a premiar a sus accionistas.

En el caso de la empresa de fibra con Telefónica, el 25 de noviembre se anunció la venta de un 40% a Axa. En esta ocasión, Zegona recibirá 400 millones de euros y Vodafone España conservará un 5% del capital de Fiberpass.

Está previsto que la operación se cierre antes de que acabe 2025. Con ello, Zegona podrá arrancar 2026 con más buenas noticias para sus accionistas. No hay que olvidar que la compra de Vodafone España ha hecho que sus acciones se hayan disparado desde entonces alrededor de un 750%.