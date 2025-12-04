Indra, Babel, Cibernos y Plexus modernizarán las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria por casi 34 millones

El plazo de ejecución de los contratos es de dos años, con posibilidad de prórroga, y buscan ofrecer servicios más ágiles, accesibles y transparentes a los ciudadanos.

Indra se adjudica cuatro de los cinco lotes ya resueltos, mientras que Plexus gestionará el quinto. Los proyectos contemplan nuevas tecnologías como IA y Big Data.

La Agencia Tributaria ha adjudicado a Indra, Babel, Cibernos y Plexus la modernización de sus aplicaciones informáticas por casi 34 millones de euros.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) quiere seguir impulsando su proceso de transformación digital. Para avanzar en este objetivo, la entidad pública ha encargado a cuatro compañías tecnológicas (Indra, Babel, Cibernos y Plexus) la modernización de sus aplicaciones informáticas y el desarrollo de nuevos sistemas por casi 34 millones de euros.

Según los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, las cuatro compañías se han repartido el grueso contrato relativo a los servicios de mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones que emplea el Departamento de Informática Tributaria (DIT) de la AEAT.

En concreto, Indra se ha adjudicado cuatro de los cinco lotes ya resueltos, uno de ellos en solitario y los otros tres a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE) con Cibernos y Babel. El quinto ha quedado en manos de la empresa Tecnologías Plexus.

Según detallan los pliegos de la licitación, los servicios incluidos contemplan el desarrollo y el mantenimiento evolutivo, correctivo y preventivo, así como la migración, adaptación y optimización de varios de los sistemas de información que dependen de este departamento, mediante un sistema basado en horas y categorías.

En concreto, detalla que las aplicaciones a las que afecta este contrato se utilizan en ámbitos como la investigación y lucha contra el fraude, las aduanas o la administración electrónica, así como en la oficina técnica del Departamento de Informática Tributaria y el Centro de Ciberseguridad y Protección de Datos.

Por ejemplo, en esta lista se encuentran los sistemas para la presentación de declaraciones de Renta (incluyendo Renta DIRECTA y autoliquidaciones rectificativas), así como el sistema para el Registro Cl@ve. También aplicaciones para el control del fraude del IVA de hidrocarburos o de minería de datos para crear modelos predictivos sobre el riesgo recaudatorio de deudores.

El contrato amplía el objetivo del que entró en vigor en marzo de 2022 y que se repartieron las mismas compañías que en la licitación que se acaba de resolver. Además, busca adaptar los sistemas a un nuevo escenario en el que "el teletrabajo requiere mayor innovación", a la vez que se garantiza a los contribuyentes la realización de trámites de forma más ágil y eficaz.

Para ello, estas compañías deberán implantar nuevas tecnologías de la información relacionadas con Internet, la inteligencia artificial (IA) y el Big Data, así como funcionalidades avanzadas, tanto en las herramientas que los funcionarios tienen a su disposición para la realización de sus tareas de gestión y control, como en las relaciones telemáticas con los contribuyentes y con los operadores de comercio exterior y de los impuestos especiales.

"Se pretende consolidar y extender el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y eliminar barreras que dificultan la relación con el ciudadano. También una relación sin colas ni esperas, más próxima al ciudadano, con mayor número de servicios disponibles, más accesibles, usables y transparentes. Todo ello, además, siempre con las garantías necesarias", remarca.

Reparto por lotes

De los cuatro lotes, el de mayor cuantía es el número 4, que hace referencia a los sistemas que emplea la Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude. El adjudicatario ha sido la UTE formada por Minsait (Indra Group), Babel y Cibernos, que recibirán 12,04 millones de euros.

Estas mismas tres compañías también se han adjudicado en conjunto el lote 2, que incluye los sistemas de la Subdirección General de Aplicaciones que emplea la AEAT para la gestión tributaria y la relación con el ciudadano. El importe del contrato asciende a más de 11,46 millones de euros.

Otra UTE, en este caso formada sólo por Minsait y Cibernos, se ha llevado el lote 1 por unos 4,46 millones de euros. Este contrato cubre los sistemas gestionados por la Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e Impuestos Especiales, como los relativos al control de hidrocarburos o al comercio exterior.

Ya en solitario, la división de Tecnologías de la Información (TI) de Indra se ha adjudicado el lote 3 por 2,16 millones de euros y se encargará de las aplicaciones que utiliza la AEAT en su gestión interna, como el portal del empleado MIRAté o la tecnología para el control de accesos.

El lote 5 incluye el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y nuevas herramientas que afectan a múltiples áreas y subdirecciones de la AEAT. La encargada de este proyecto será Tecnologías Plexus y recibirá por ello casi 3,55 millones de euros.

Aún queda por adjudicar el lote 6 del contrato, cuyo presupuesto es de 1,4 millones de euros. El valor estimado al inicio de la licitación para todos los lotes ascendía a más de 71 millones de euros, al incluir tanto el presupuesto base como el coste de posibles prórrogas y posibles subidas.

El plazo de ejecución de todos los contratos es de dos años, aunque se podrán prorrogar durante 24 meses más. Todos los lotes arrancan el 1 de enero de 2026 (o desde la fecha de formalización si esta fuera posterior), menos el 5, que comienza a contar desde el 2 de marzo de 2025.