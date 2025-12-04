El director del área de consumo de Vodafone España deja la operadora un año y medio después de su fichaje desde Digi

Vodafone España iniciará la búsqueda de un nuevo responsable para el área de consumo, mientras el comité ejecutivo queda con cinco miembros tras la salida de Álvarez.

Durante su etapa en Digi, Álvarez fue clave en el crecimiento de la operadora en España, liderando la captación de clientes.

Álvarez y Vodafone alcanzaron un acuerdo para su salida, alegando motivos personales para su marcha.

Ángel Álvarez, director del área de consumo de Vodafone España, deja la compañía tras solo un año y medio después de llegar desde Digi.

Ángel Álvarez abandona Vodafone España. El máximo responsable del área de consumo ha decidido dejar la operadora tan sólo un año y medio después de incorporarse a la compañía procedente de su rival Digi.

El directivo y la empresa han alcanzado un acuerdo para su salida, que Álvarez ha indicado que obedece a "motivos personales", según ha adelantado El Mundo y ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia.

Álvarez ha formado parte del comité ejecutivo que diseñó José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, para liderar la empresa española de telecomunicaciones tras la toma de control de la empresa británica Zegona.

García decidió confiar el liderazgo de su negocio de particulares al que había sido uno de los artífices del éxito comercial de Digi en España. En el momento de su fichaje por Vodafone era el director comercial de su rival.

En el comunicado sobre su nombramiento en sustitución de Ignacio Román, Vodafone España destacaba precisamente su "demostrada trayectoria" en el sector de las telecomunicaciones.

Álvarez se incorporó en enero de 2017 a la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones como director de ventas y desarrollo de negocio. En julio de 2021 fue ascendido a director comercial.

Durante esta etapa, Digi España se convirtió en el operador europeo que más crecía en toda Europaa, liderando mes tras mes la captación de clientes en nuestro país.

Comité ejecutivo

Tras su salida, Vodafone España deberá iniciar el proceso de búsqueda de un nuevo responsable para su negocio de consumo, cargo que es considerado como número tres de la compañía. No obstante, la compañía no tendría prisa en cubrir su hueco dada la confianza en el resto de su equipo.

Con la marcha de Álvarez y además de García, el comité ejecutivo de Vodafone quedará compuesto por cinco miembros. Entre ellos se encuentran los dos que se incorporarán también tras la toma de control de Zegona: José Ortiz Martínez, como director del área de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa, y Berta Álvarez Stuber, como directora de Recursos Humanos.

El resto de miembros, quienes ya formaban parte de Vodafone España en su anterior etapa, son Eloy Rodrigo, director de Finanzas; Jesús Suso, director de la unidad de negocio de Empresas, y Julia Velasco, directora de Red.