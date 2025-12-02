Indra vende su negocio de externalización de servicios (BPO) a la empresa vasca Teknei por 96,6 millones de euros

Para Teknei, la adquisición refuerza su liderazgo en servicios tecnológicos y externalización de procesos, alineándose con su objetivo de alcanzar 1.000 millones de euros en facturación en 2030.

Indra Group ha alcanzado un acuerdo con Teknei, empresa tecnológica con sede en Bilbao, para la venta de su unidad de externalización de procesos de negocio (BPO por sus siglas en inglés) en España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal por 96,6 millones de euros.

En un comunicado, Indra destaca que esta operación se enmarca dentro de su plan estratégico Leading the Future, que tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de la corporación en sectores claves como defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas digitales.

El acuerdo incluye una cláusula social que asegura la transferencia de más de 5.000 trabajadores a Teknei, con el compromiso no sólo de mantener su puesto de trabajo durante al menos dos años después del cierre de la operación, sino también de conservar sus condiciones actuales y antigüedad.

"Uno de los ejes centrales de la venta ha sido el traspaso ordenado de los profesionales", inciden Indra, que recalca que la venta de BPO a Teknei garantizará también la continuidad operativa y la calidad del servicio para todos los clientes mediante la transferencia de contratos y tecnología.

En el caso de Teknei, una compañía especializada en consultoría, desarrollo de software y soluciones IT, la compra del negocio de BPO de Indra es una operación "alineada con su plan estratégico de crecimiento que tiene por objetivo lograr una facturación de 1.000 millones de euros en 2030".

Además, añade que esta compra "refuerza su liderazgo en el mercado de servicios tecnológicos y externalización de procesos," donde tiene grandes clientes en sectores como banca, seguros y administración pública.

Ambas compañías se han comprometido a trabajar conjuntamente para asegurar "una integración fluida para los profesionales, equipos y clientes".

Beneficios

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, ha incidido en que esta operación les permite avanzar en la ejecución de su Plan Estratégico y "orientar sus inversiones a sectores prioritarios en su hoja de ruta" y en los que la empresa piensa que puede "liderar el desarrollo de soluciones a nivel europeo".

"La operación se ha diseñado de tal manera que se asegura la continuidad del servicio a los clientes y el mantenimiento del empleo de los profesionales del negocio de BPO. Teknei es una empresa española con amplia experiencia y reconocimiento en el sector que dotará de continuidad y nuevas oportunidades al talento que ha hecho crecer el negocio de BPO", ha recalcado.

Por su parte, Joseba Lekube, consejero delegado de Teknei, ha asegurado que esta adquisición supone "un paso decisivo", que le ayudará a aumentar su escala y reforzar su posición en el mercado de los servicios tecnológicos.

"Con la incorporación sumamos capacidades críticas en procesos complejos y talento altamente especializado, ofreciendo soluciones más completas, innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos de que será una palanca para acelerar nuestro crecimiento y acercarnos más a nuestro objetivo marcado para el 2030", ha agregado.