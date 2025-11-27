Zegona repartirá 1.600 millones entre sus accionistas, devolverá el préstamo a Vodafone y reducirá deuda en 200 millones

El capital necesario para estas operaciones procede de la venta parcial de sus empresas conjuntas de fibra óptica con Telefónica y MasOrange.

La compañía destinará 975 millones de euros del dividendo extraordinario a devolver el préstamo concedido por Vodafone para la compra de su filial en España.

La firma británica Zegona repartirá 1.600 millones de euros entre sus accionistas mediante un dividendo extraordinario y un programa de recompra de acciones. Medidas que se enmarcan en un nuevo plan de remuneración a sus accionistas que incluye la devolución del préstamo que le concedió el grupo Vodafone para financiar la compra de su filial en España.

La compañía ha anunciado este jueves su esperada propuesta de asignación de capital que está financiada con los 1.800 millones de euros que la compañía ha obtenido de la venta parcial de sus fibercos con Telefónica y MasOrange y que, además de esta remuneración a sus accionistas, contempla una reducción de deuda por importe de 200 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres y recogido por Europa Press, Zegona detalla que los 1.600 millones de euros anunciados para retribuir a los accionistas se dividen en 1.400 millones de euros en concepto de dividendo extraordinario, de 1,62 libras (1,85 euros) por título, y en 200 millones de euros adicionales para un programa de recompra de acciones.

Dentro del dividendo extraordinario, una partida de 975 millones de euros (900 millones de suma principal y 75 millones de intereses) se destinará a pagar el préstamo que el grupo Vodafone que concedió a Zegona para financiar la compra de su negocio en España el año pasado, una operación valorada en 5.000 millones de euros.

Los términos del acuerdo incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, la cual se selló a finales de mayo de 2024.

En ese sentido, esas acciones preferentes reembolsables se amortizarán antes del plazo fijado y desaparecerán con el pago del préstamo al grupo Vodafone. Cabe recordar que la entidad que emitió esas acciones preferentes a Vodafone fue EJLSHM.

"La liquidación íntegra de la financiación de Vodafone permitirá la cancelación de los 523 millones de acciones ordinarias de Zegona en poder de EJLSHM. Esto reducirá las acciones ordinarias de Zegona en circulación en un 69%, de 759 millones a 236 millones", ha explicado la firma de inversión.

Los 1.800 millones de euros comprometidos para el dividendo extraordinario (1.400 millones de euros), la reducción de la deuda (200 millones de euros) y el programa de recompra de acciones (200 millones de euros) proceden de los fondos que la compañía ha obtenido de la monetización de sus fibercos con Telefónica y MasOrange.