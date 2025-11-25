Yolanda Díaz carga contra el ERE propuesto por Telefónica: "El dinero público no está para despedir a nadie"

El Gobierno defiende que cualquier ajuste de plantilla debe negociarse con los sindicatos y respetar la voluntariedad y las mejores condiciones posibles para los afectados.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha cargado duramente contra el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Telefónica, compañía en la que el Estado tiene una participación del 10%. "El dinero público no está para despedir a nadie", ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha confirmado que ha remitido una carta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad encargada de gestionar esa participación pública, para mostrar su rechazo a un ajuste de plantilla que califica de "indecente".

En este sentido, la vicepresidenta segunda ha incidido en que no comparte "en absoluto" que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, "es decir, de los ciudadanos españoles", despida a más de 5.000 trabajadores.

"No me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un ERE", ha recalcado Díaz.

El Estado, a través de la SEPI, es uno de los tres principales accionistas de Telefónica, junto a CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación 'La Caixa', y el grupo saudí Stc. Todos ellos tienen una participación de alrededor del 10% en el accionariado de la operadora.

Posición del Gobierno

El rechazo frontal de la vicepresidenta al ERE propuesto por la operadora en España contrasta con la prudencia mostrada por algunos miembros del ala socialista del Gobierno en los últimos días, como Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, u Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En declaraciones este lunes a la prensa en Bruselas, Cuerpo señaló que el Ejecutivo estará "encima y pendientes" del expediente de regulación de empleo anunciado por Telefónica para asegurar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos".

"Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica", ha explicado el ministro, quien ha recordado elementos "importantes" para los sindicatos como son "la voluntariedad de acogerse" al ERE y que se "mejoren en la medida de lo posible" las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa.

La semana pasada, López también defendió que cualquier ERE que se lleve a cabo en la operadora deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores.

"En relación con Telefónica, te puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", ha subrayado López en declaraciones a la prensa tras la presentación de un informe sobre el balance del programa 'Kit Digital'.