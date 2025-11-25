Vodafone España mantuvo su facturación en 895 millones y elevó un 10% su rentabilidad en su segundo trimestre fiscal

El flujo de caja operativo creció un 20% en el trimestre, alcanzando los 210 millones de euros, y en el semestre sumó 411 millones, un 30% más.

La compañía incrementó un 10% su Ebitda, hasta 349 millones de euros, impulsada por medidas de eficiencia y control de costes.

Vodafone España mantuvo ingresos estables en su segundo trimestre fiscal, con 895 millones de euros, apenas un 0,89% menos que el año anterior.

Vodafone España cerró su segundo trimestre fiscal con unos ingresos de 895 millones de euros, cifra prácticamente idéntica a la registrada un año antes, y logró incrementar un 10% su resultado bruto de explotación (Ebitda) gracias a su apuesta por la eficiencia.

En comunicado, Zegona remarca que los resultados registrados en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre) confirman "la tendencia hacia la estabilización de los ingresos, el crecimiento de la actividad comercial y una mejora sostenida de sus resultados operativos y financieros tras la puesta en marcha de su plan de transformación".

En concreto, la compañía detalla que los ingresos totales de Vodafone España en su segundo trimestre fiscal alcanzaron 895 millones de euros, lo que supone un ligero retroceso del 0,89% con respecto a la facturación obtenida en el mismo período del año anterior.

Asimismo, destaca que ha continuado reforzando su rentabilidad, "apoyada en las iniciativas de eficiencia y control de costes". Como resultado, el EBITDAaL alcanzó 349 millones de euros, un incremento del 10% respecto al dato de hace un año, "con un margen sobre ingresos del 39% y consolidando una tendencia positiva".

Por otro lado, la operadora de telecomunicaciones informa de que el flujo de caja operativo (EBITDAaL – eCapex) aumentó un 20% en estos tres meses, hasta los 210 millones de euros, impulsado por las mejoras derivadas de las medidas de eficiencia implantadas.

Primer semestre

En el conjunto de los seis primeros meses de su ejercicio fiscal, Vodafone España ingresó un total de 1.790 millones de euros, mientras que su resultado bruto de explotación se incrementó un 8%, hasta los 664 millones de euros.

En esta línea, la compañía también destaca que en el acumulado del primer semestre del año presenta un flujo de caja de 411 millones de euros, un 30% superior comparado con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a su desempeño comercial, el crecimiento de la base de clientes de Vodafone España se incrementó en el trimestre con 54.000 nuevas líneas móviles de contrato, 17.000 altas de banda ancha fija y un aumento del 14% en las ventas de paquetes convergentes.

“La actividad comercial en este periodo se vio impulsada en parte por la campaña de vuelta al cole, la mejora de la oferta de contenidos de televisión, la reorganización de los canales de venta y una mejora de la experiencia del cliente”, afirma la operadora.