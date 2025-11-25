Telefónica cifra en 6.088 trabajadores los afectados por el ERE propuesto en España

Las mesas de negociación sobre el ERE y la prórroga del convenio colectivo avanzarán de forma coordinada, ya que los sindicatos consideran ambos procesos inseparables para proteger los derechos laborales.

Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado su rechazo al ERE y exigen que cualquier despido sea voluntario, basado en prejubilaciones y acompañado de garantías laborales hasta 2030 para los empleados que permanezcan.

La mayor parte de las salidas se concentrarán en Telefónica de España, con 3.659 afectados (41,04% de su plantilla), seguida por Telefónica Móviles (1.124 salidas) y otras filiales como Movistar+ y Telefónica Soluciones.

Telefónica ha propuesto un ERE que afectará a 6.088 trabajadores en España, lo que representa el 35,3% de la plantilla de siete de sus principales filiales.

Telefónica ha completado este martes la constitución de las mesas de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en siete de sus principales filiales en España y ha dado a conocer el número total de salidas propuestas en el marco de este proceso de despido colectivo, 6.088 trabajadores.

Esta cifra representa el 35,3% de los 17.248 empleados que forman parte de estas siete mercantiles (en España el grupo tiene registradas 32), con porcentajes que varían entre el 41% de Telefónica de España, su filial de mayor tamaño, y el 22% de Telefónica Global Solutions.

En concreto, la dirección de la empresa ha comunicado este martes a los representantes de los trabajadores que la afectación en Telefónica SA, filial que engloba a todos los empleados del centro corporativo en nuestro país, será de 378 personas, lo que representa un 32,58% de una plantilla total de 1.160.

En el caso de Telefónica Global Solutions, la memoria presentada a los sindicatos refleja una afectación de 140 personas sobre una plantilla de 638, es decir, un 21,94%. Por su parte, en Telefónica Innovación la propuesta inicial contempla 233 salidas, lo que equivale a un 23,46% del total de 993 trabajadores de esta filial.

Las cifras de bajas previstas en estas tres divisiones se suman a las anunciadas ayer lunes para otras cuatro filiales, Movistar+ y las tres que están englobadas bajo el paraguas del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV).

Impacto por filial

De estas últimas, Telefónica de España es la que concentrará la mayor parte de las bajas. En concreto, la primera propuesta de la dirección contempla la salida de 3.659 personas, lo que representa un 41,04% sobre una plantilla total de 8.892 personas.

Por su parte, en Telefónica Móviles están previstas 1.124 salidas, lo que equivale a un 31,34% de una plantilla total de 3.587. En el caso de la filial de Soluciones, que cuenta actualmente con 1.118 trabajadores, el ERE afectará al 23,89%, ya que se han propuesto 267 bajas.





En el caso de Movistar+, la filial a través de la que se gestiona toda su actividad audiovisual, la dirección ha propuesto 279 salidas para una plantilla de unas 860 personas. Es decir, una afectación de un 32,45%.

Con las siete mesas de negociación ya constituidas, arranca ahora un periodo de un mes en el que la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores intentarán llegar a un acuerdo tanto en las condiciones de salidas como en el número definitivo de empleados que se verán afectados por este ajuste.

Rechazo sindical

De entrada, los sindicatos ya han mostrado su rechazo al ERE, ya que consideran que no está justificada una reducción de plantilla. En el caso de que finalmente haya despido colectivo, reclaman que sea "voluntario, basado en prejubilaciones y universal" y que, de forma paralela, se negocien garantías laborales hasta 2030 para aquellos empleados que se mantengan en la compañía.

"CCOO y UGT no comparten ni consideran justificada la necesidad de recurrir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Ambas organizaciones entienden que existen alternativas viables, tanto en el marco del empleo como en el ámbito de la organización del trabajo, las cuales deben ser exploradas antes de aceptar la pérdida de empleo", aseguran.

En este sentido, añaden que su prioridad será "preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de esta empresa, garantizando que cualquier medida que se adopte sea resultado del diálogo, el consenso y el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras".

Así, han incidido en que los ERE y la negociación de la prórroga del convenio colectivo son "procesos inseparables". Por esta razón, se han dirigido conjuntamente a la empresa para solicitar la apertura expresa de la mesa de negociación permanente para la prórroga. La petición ha sido aceptada y la negociación comenzará el próximo jueves 27.

UGT y CCOO ven imprescindible asegurar un "marco estable" para los trabajadores de las empresas afectadas, "que proteja al conjunto de las jurídicas del grupo frente a la incertidumbre", con una duración similar a la presentada en el Plan Estratégico. Algo que consideran no es de aplicación sólo para las siete jurídicas, sino para todas las personas que forman parte de Telefónica.

Asimismo, remarcan que no aceptarán acuerdos parciales. "Las siete mesas de negociación sobre los despidos colectivos, junto con las prórrogas que afectan a los convenios colectivos, deben avanzar de manera coordinada y se cierren simultáneamente para poder garantizar acuerdos que las organizaciones puedan respaldar", inciden.