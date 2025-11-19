Nvidia, de récord en récord: aumenta sus ingresos un 62% y el beneficio alcanza ya los 27.533 millones

Nvidia prevé que sus ingresos alcancen un nuevo récord de unos 65.000 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, impulsados por la demanda exponencial de inteligencia artificial.

El segmento de centros de datos generó 44.177 millones de euros, un crecimiento interanual del 66%, mientras que los ingresos por juegos aumentaron un 30% anual.

Los ingresos trimestrales de la empresa alcanzaron los 49.187 millones de euros, un 62,5% más que en el mismo periodo del año anterior y un 22% superiores al trimestre previo.

Nvidia logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto de 27.533 millones de euros, lo que supone incrementar en un 65,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior.

Espanta así el temor a una 'burnuja de IA' con una previsión de ingresos para su trimestre final mejor de lo esperado ante el crecimiento "exponencial" de la demanda.

Por otro lado, los ingresos por juegos de Nvidia en el tercer trimestre aumentaron un 30% con respecto al año anterior debido a la continua demanda de Blackwell, aunque fueron un 1% inferiores a los del segundo trimestre fiscal de la empresa, ya que los inventarios de los canales "se han normalizado de cara a la temporada navideña".

En cuanto a los ingresos por visualización profesional en el tercer trimestre, estos aumentaron un 56% interanual y un 26% con respecto al trimestre anterior, impulsados por el lanzamiento de DGX Spark y el crecimiento de las ventas de Blackwell, mientras que los ingresos por automoción aumentaron un 32% con respecto al año anterior y un 1% trimestral, impulsados por la continua adopción de las plataformas de conducción autónoma de Nvidia.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, la empresa dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 66.531 millones de euros, un 51,8% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 127.537 millones de euros, un 62% más.

De cara al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a un nuevo récord de unos 65.000 millones de dólares (56.084 millones de euros) con una desviación del 2% al alza o a la baja.