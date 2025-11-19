España lidera la bajada de los precios de la fibra en Europa en el último mes (-4,5%) por las ofertas de Movistar y Orange

El informe destaca que en España la presión competitiva de los operadores alternativos sobre los precios es muy baja, tanto en fibra como en telefonía móvil.

En telefonía móvil, los precios medios se mantuvieron estables en el último mes tanto para incumbentes como para operadores alternativos, con un ligero descenso trimestral del 1,8%.

Las principales rebajas se han concentrado en las tarifas más básicas de los operadores incumbentes, con descensos del 13,9% en un mes, mientras que los operadores alternativos mantuvieron sus precios estables.

España es el segundo país de Europa donde más han bajado los precios de la fibra (-4,5% en el último mes), impulsado por las promociones de Movistar y Orange durante el Black Friday.

España es el segundo país de Europa donde más han bajado los precios de las tarifas de banda ancha fija en el último mes, tras Reino Unido. En concreto, un 4,5%. Un descenso que en esta ocasión no está provocado por la agresividad en el segmento de bajo coste, sino por las últimas promociones de las marcas más establecidas de nuestro mercado.

Según un informe elaborado por los analistas de Bank of America (BofA), las ofertas lanzadas con motivo del inicio de la campaña de Black Friday por Movistar, en todo su porfolio de tarifas, y por Orange,en la más básica, están detrás del fuerte descenso que han registrado los precios de la fibra en las últimas semanas.

En concreto, el análisis elaborado por la firma muestra cómo en el último mes las tarifas de banda ancha fija de las compañías calificadas como incumbentes (operadoras con infraestructura propia y de mayor tamaño) se redujeron un 8,4% en apenas un mes.



Por el contrario, las ofertas de las empresas consideradas como challengers del mercado (operadores alternativos, segundas marcas o nuevos entrantes que suelen ser más agresivos en precios) se han mantenido estables en el mismo periodo analizado.

La divergencia en la evolución de los precios de la banda ancha fija es mayor si se amplía el foco al conjunto de los últimos tres meses. Así, las tarifas de los incumbentes españoles han bajado un 8,1%, mientras que las de los challengers se han incrementado un 7,4%. De media, el descenso registrado en el trimestre es del 1,1%.

Una persona con el teléfono móvil en una imagen de archivo. Europa Press

"Tras el buen comportamiento reciente, España fue el país con la mayor caída debido a las promociones de Black Friday de los operadores incumbentes, impulsadas por las marcas Movistar y Orange (ambos con precios de 20 euros al mes en la tarifa básica de 300 mbps)", destacan los analistas de BofA.

De hecho, el informe también hace un análisis detallado de la evolución de las tarifas en función de su posicionamiento en el mercado: por un lado, las más básicas que tiene cada operador en su cartera y, por otro, las de precio medio o elevado. Y constata que las bajadas de precios se han concentrado sobre todo en las primeras.

Básicas vs. prémium

En concreto, las ofertas más básicas han visto cómo su precio ha descendido un 13,9% en tan sólo un mes. El motivo es la fuerte bajada del 27,5% aplicada por los incumbentes, que choca con la decisión de los challengers de no tocar sus precios.

Si se tiene en cuenta la evolución de los últimos tres meses, el recorte de precios es menor tanto en el caso de los incumbentes (-20,2%) como de la media (-6,1%), mientras que los operadores alternativos incrementaron un 8% sus precios en este periodo.

Las tarifas de precio medio o prémium mostraron, en cambio, una mayor estabilidad. De media, bajaron un 2,2% en el mes y se mantuvieron estables en los últimos tres meses. En el caso de los incumbentes, descendieron un 4,1% y un 5,6%, respectivamente.

En este sentido, los analistas inciden en que el hecho que los precios de los challengers y del resto de marcas del grupo Masorange permanecieran sin cambios en estas semanas sugiere que las tendencias subyacentes del mercado "siguen siendo saludables" tras la recuperación mostrada en el tercer trimestre.

BofA añade además que, a largo plazo, España es uno de los países europeos donde menos agresiva es la diferencia de precio entre challengers e incumbentes en banda ancha fija, ya que el descuento que aplican los primeros sobre las tarifas de los segundos es "muy limitado o incluso inexistente".

En consecuencia, la firma considera que el riesgo de que los precios bajen por presión de challengers (lo que denomina challenger risk) es muy bajo en España en el mercado de la banda ancha.

Telefonía móvil

Al contrario de lo que ocurre con la fibra, en telefonía móvil los precios medios de las tarifas tanto de incumbentes como de challengers se mantuvieron estables en España en el último mes, incluyendo tanto las ofertas más básicas como las de precio medio y las prémium.

En términos trimestrales, sí se registra un ligero descenso del 1,8%, debido a la caída del 3,4% aplicada en las tarifas medio-altas. En este caso, todos los operadores bajaron precios: un 4,5% los incumbentes y un 2,1% los alternativos o segundas marcas.

Al igual que ocurre en la fibra, la agresividad de los descuentos de los challengers frente a los incumbentes en móvil en España es también una de las más moderadas de Europa. De hecho, hay casos en los que los operadores alternativos no son más baratos que los líderes del mercado, sobre todo en las promociones recientes.​

En consecuencia, el riesgo de presión a la baja en precios (challenger risk) es también reducido en el mercado español de la telefonía móvil.

Comparativa

Los datos proporcionados por BofA sitúan a España como el segundo país donde más han caído las tarifas de banda ancha en Europa en un mes, con un 4,5%. El descenso está muy por encima de la media del 0,8% de todos los países analizados y sólo se ve superado por el de Reino Unido (-6,1%).

Sin embargo, si se tienen en cuenta únicamente a los operadores incumbentes nuestro país lidera la clasificación con un descenso del 8,4% superior al 7,8% aplicado por los líderes del mercado británico y a la media europea del 1,1%.

Por tipos de tarifas, España encabeza las bajadas en las más básicas y ocupa la segunda posición tras Reino Unido en las de precio medio y las prémium.

Por el contrario, con unos precios estables, el mercado español esquiva la leve bajada de precios registrada en Europa en la telefonía móvil (-1%), liderada sobre todo por cuatro mercados: Suiza (-6%), Reino Unido (-2,3%), Suecia (-1,6%) e Italia (-1,1%).