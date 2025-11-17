Telefónica planea un nuevo ERE que incluirá más filiales y los sindicatos piden a cambio garantías laborales hasta 2030

Telefónica ha convocado este lunes a los representantes de los trabajadores para explicarles los detalles del nuevo plan estratégico y cómo puede afectar a la plantilla. Y aunque la empresa no ha adelantado cuáles serán los asuntos concretos que se abordarán en la reunión, todo indica que servirá como punto de partida para un nuevo ajuste de personal.



Un expediente de regulación de empleo (ERE) que, por primera vez, podría afectar a varias de las filiales que tiene el grupo en nuestro país y no únicamente a las tres que están englobadas bajo el paraguas del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) y en las que se han concentrado los últimos recortes de plantilla.

Así se puede desprender de los planes presentados por el equipo directivo de Telefónica, con su presidente, Marc Murtra, a la cabeza, el pasado 4 de noviembre. Una cita en la que la empresa ya adelantó su intención de "redimensionar el centro corporativo y sus unidades de negocio" para que estén en línea con sus planes de negocio.

La dirección de Telefónica ha citado a UGT, CCOO y Sumados con el propósito oficial de explicar el plan a las fuerzas sindicales con capacidad de negociación. Lo hace un mes después de acordar con ellas el primer marco social de la compañía, que unifica los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador.

Ante los rumores sobre un nuevo ERE, los sindicatos inciden en que un recorte de personal "no es necesario" y en que los problemas de la empresa no los va a resolver la plantilla. Sin embargo, avisan de que si la dirección de Telefónica plantea un ajuste de plantilla, ellos reclamarán "una garantía de condiciones laborales hasta 2030" e incidirán en que sean salidas voluntarias.

Plan estratégico

Durante la presentación del plan en el Capital Markets Day (CMD), Telefónica ya adelantó que dentro de las iniciativas incluidas para recortar gastos que generarán un impacto bruto de hasta 2.300 millones de euros de ahorros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros en 2030 hay partidas relacionadas con la gestión de personal.

En su presentación, Murtra remarcó que el coste de la mano de obra, al igual que el del espectro o los arrendamientos, "está creciendo mucho más rápidamente que los ingresos de comunicaciones" que genera la compañía. Y advirtió de que si no cambian su estructura, los márgenes de Telefónica "van a disminuir inexorablemente".

Por ello, la compañía tiene intención de "redimensionar el centro corporativo y sus unidades de negocio para alinearlos con la nueva realidad" del grupo. De hecho, uno de los seis pilares de la nueva estrategia presentada el 4 de noviembre es la "simplificación del modelo operativo".

En la rueda de prensa posterior, Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, rehusó detallar cuál es exactamente la parte de ahorros que prevé obtener con iniciativas en materia laboral, así como confirmar si en el marco del plan se pondría en marcha un ERE en nuestro país. Pero adelantó que, si esto ocurriera, irían como siempre "de la mano" de los trabajadores.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, junto a parte de su equipo directivo, en la presentación del plan estratégico Transform & Grow. Telefónica

Sin embargo, en la plantilla ven bastante probable que en la reunión de este lunes la dirección del grupo les traslade su intención de abrir las mesas de negociación para iniciar un ajuste de personal tanto en las tres filiales incluidas en el CEV (España, Móviles y Soluciones de Informática) como en otras divisiones del grupo que operan desde nuestro país.

Entre ellas se podría encontrar Movistar+, que engloba toda su actividad de televisión, o el centro corporativo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la empresa se ha marcado como objetivo concreto reducir los gastos operativos (Opex) del centro corporativo y las unidades de negocio en un 25% para 2027.

Sindicatos

La reunión se produce también justo un mes después de que Telefónica y los sindicatos UGT y CCOO firmaran el primer marco social de la compañía, con el fin de unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio al que esté adscrito el empleado.

Dicho marco servirá de punto de partida para la negociación del ERE. De hecho, uno de los ejes estratégicos del mismo, el relativo a la organización de personas, incluye el compromiso de que ante cualquier medida organizativa que implique revisión de plantillas "se priorice la voluntariedad".

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, un portavoz de UGT señala que la reunión de este lunes servirá para conocer cómo "baja a la realidad de la plantilla" un plan estratégico que, de momento, es "hipermacro" y no concreta ninguna acción. E indica que, en el caso de que se anuncie un ajuste, cumplirán con su deber de negociarlo.

El sindicato siempre ha dicho que "los ERE no son necesarios", ya que al final los problemas de Telefónica no los va a resolver la plantilla, y menos si esta disminuye. Pero en caso de que se opte por esta medida, van a hacer valer ese compromiso de que las salidas sean prejubilaciones voluntarias, como ocurrió en el que se firmó en enero de 2024.

Además, incide en que otro elemento fundamental es que haya unas "garantías de condiciones laborales hasta 2030", que es el horizonte que se fija en el plan estratégico. Dado que el actual convenio vence el 31 de diciembre de 2026, desde UGT reclamarán o una prórroga negociada y acordada del mismo que incluya mejoras para los empleados o la elaboración de uno nuevo.

"Cuando se constituyan las mesas, les vamos a dejar muy claro que no va a haber firma si no hay prórroga o nuevo convenio", recalca el portavoz del sindicato, que subraya que es fundamental que la plantilla que se quede en Telefónica y la propia empresa "tengan futuro".

Ajustes de plantilla

Hay que recordar que Telefónica ha llevado a cabo cuatro planes de ajuste de reducción de plantilla en los últimos diez años. En concreto, acordó tres Planes de Suspensión Individual (PSI) consecutivos (2015, 2019 y 2021), a los que se acogieron más de 11.300 trabajadores, y un ERE en 2024, que se cerró con 3.393 salidas.

Todos estos planes fueron acordados con los sindicatos e incluyeron únicamente salidas voluntarias. De hecho, en algunos casos hubo solicitudes que no fueron aceptadas por la empresa, ya que se superó el número de bajas pactadas.