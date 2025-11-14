Telefónica logra el visto bueno de la autoridad de competencia de Colombia para vender su filial a Millicom

Telefónica logra un nuevo hito en sus planes para salir de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la autoridad de competencia del país, ha autorizado este viernes con condiciones la fusión de Movistar y Tigo al considerar que la operación puede ser beneficiosa para el país.

El grupo español de telecomunicaciones, a través de su filial en Hispanoamérica, cerró el pasado 13 de marzo un acuerdo con Millicom para venderle la totalidad de las acciones de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por 400 millones de dólares (unos 345 millones de euros al tipo de cambio actual).

Además, Millicom anunció su intención de adquirir el 32,5% restante de las acciones de Coltel, propiedad del Estado colombiano y de otros inversores, al mismo precio de compra por acción que ha ofertado a Telefónica con el fin de hacerse con el 100% de la compañía.

Desde entonces, las dos compañías han estado trabajando para lograr las autorizaciones de los reguladores, así como de otras partes a las que también afecta la fusión del segundo y del tercer operador del país, teniendo en cuenta la complejidad del mercado colombiano.

Una de las más relevantes era la que ha concedido este viernes la Superintendencia de Industria y Comercio y cuya máxima responsable, Cielo Rusinque, ha comunicado explicando las razones económicas, jurídicas y sociales que les han llevado a "realizar una aprobación condicionada".

Beneficios

"A pesar de las críticas infundadas, hemos estudiado la operación desde una perspectiva de derechos, teniendo por fin la ampliación de la cobertura, infraestructura y garantía de tarifas justas para todos los usuarios, orientando las eficiencias generadas a una competencia más eficiente", ha subrayado.

En la rueda de prensa en la que se ha anunciado la autorización de la integración de Tigo y Movistar, Rusinque ha resaltado que el establecimiento de un sólo operador dominante "no es ideal" y que esta transacción, con la imposición de condiciones, potenciará unos beneficios en términos de cobertura, calidad de servicio y precio.

"La SIC identificó que la operación permitirá que las empresas consoliden una sola infraestructura que reducirá costes y mejorará eficiencia operativa. Los resultados de este ahorro permitirán liberar recursos para realizar inversiones necesarias para el sector, todo para ejercer una mejor competencia contra el operador más grande del mercado", agregó Rusinque en declaraciones recogidas por medios colombianos.

La superintendente detalló que las condiciones impuestas para autorizar la fusión de Tigo y Movistar en Colombia buscan proteger a los consumidores y evitar que se desmonten infraestructuras o se produzca una restricción de las tarifas actuales. Según los términos de la autorización, deberán mantener separados sus núcleos de red y someterse a auditorías externas para comprobar el cumplimiento.

Reacciones

Tras conocerse la decisión de la SIC, Telefónica Colombia ha señalado que representa una oportunidad para construir "un sector de telecomunicaciones equilibrado y sostenible". "Da respuesta a una situación, en donde los grandes beneficiados serán los colombianos. Contarán con un operador con capacidad de inversión que permitirá llevar a más velocidad las ventajas de la conectividad y la tecnología", remarca.

Por su parte, Millicom ha informado de que está analizando en detalle la resolución, pero ha valorado positivamente este paso, "que representa un avance más hacia el cierre de la transacción". "Reafirmamos nuestro compromiso con seguir contribuyendo al desarrollo digital del país, impulsando la conectividad, la innovación, la competencia y el crecimiento económico de todos los colombianos", ha agregado.

Pese a recibir el visto bueno de la SIC, aún deben completarse otras condiciones para que tenga lugar el cierre de la operación. Por un lado, el Estado colombiano todavía tiene que traspasar a Millicom el 32,5% que posee de la filial de Telefónica en el país, una condición necesaria para que la teleco española pueda cerrar la venta de su 67,5%.

A ello se suma que Empresas Públicas de Medellín (EPM) debe concretar la venta de su participación de alrededor del 50% de Tigo a Millicom, que quiere hacerse con el 100% de Movistar y de Tigo para fusionarlas y competir con Claro. EPM ya confirmó a principios de septiembre que no bloquearía la operación.

El mercado de telecomunicaciones móviles en Colombia se caracteriza por una alta concentración y una marcada asimetría competitiva. Según los datos oficiales, Claro es el operador dominante al concentrar el 45% de los clientes móviles y el 39% de los ingresos del sector.

Actualmente, Tigo representa tanto el 18% de los usuarios de telefonía móvil como de la facturación del sector, mientras que Movistar tiene un 23% y un 19%, respectivamente. Juntos acapararían el 41% de los clientes móviles y el 37% de los ingresos, todavía por debajo de Claro.