Vodafone toma el control de Finetwork e integra al quinto operador en España para impulsar su crecimiento

Vodafone España finaliza la toma de control de Finetwork. La operadora propiedad de Zegona ha comunicado este jueves que ha absorbido la compañía de telecomunicaciones alicantina tras haber obtenido todas las autorizaciones legales necesarias.

En un comunicado, Vodafone España remarca que la integración del hasta ahora quinto operador del mercado español, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consolida "su posición competitiva" y le permite avanzar en su plan de "crecimiento rentable y transformación operativa".

"La integración de Finetwork refuerza el plan de transformación de Vodafone España, orientado a ganar eficiencia, mejorar la rentabilidad y consolidar el crecimiento del negocio. Con esta operación, la compañía fortalece su posición en el mercado y avanza en su objetivo de seguir mejorando la experiencia de sus clientes", recalca.

Respecto a los términos financieros, Vodafone España explica que, en el marco de la operación y en cumplimiento del plan de reestructuración aprobado por un juzgado de Alicante, ha adquirido el 99,4% del capital social de Finetwork.

Dicha compra se ha llevado a cabo mediante un canje de deuda por participaciones y realizando una ampliación de capital por compensación de créditos de 10 millones de euros destinada a reforzar la liquidez y la estabilidad financiera del operador durante su integración.

Transición

Finetwork, que ya presta sus servicios utilizando la red de Vodafone, continuará operando con total normalidad mientras se desarrolla un plan de integración progresiva centrado en la eficiencia operativa, el crecimiento en clientes, la mejora de procesos y la optimización tecnológica.

Es la intención de Vodafone que la transición se lleve a cabo con el actual equipo de gestión de Finetwork, bajo la coordinación de Luis Jiménez Polo, actual director de Wholesale (negocio mayorista) de Vodafone España, que asume la responsabilidad del proceso de integración.

Asimismo, José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, ha sido designado administrador único de la operadora, garantizando la alineación estratégica y la supervisión directa del proceso.

"La incorporación de Finetwork refuerza nuestra escala y amplía nuestra presencia en segmentos clave del mercado. Es una operación que encaja plenamente en nuestra visión de crecimiento sostenible, basada en la eficiencia, la innovación y la creación de valor a largo plazo", ha asegurado García.