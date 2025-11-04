Telefónica recorta dividendo, ahorrará 2.300 millones y se centrará en España, Alemania, Brasil y Reino Unido

El plan estratégico contempla un crecimiento anual de ingresos del 1,5-2,5% entre 2025 y 2028, acelerándose al 2,5-3,5% entre 2028 y 2030.

El foco de Telefónica estará en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil, y no prevé oportunidades de consolidación en el periodo 2026-2030.

La compañía prevé ahorrar hasta 2.300 millones de euros hasta 2028 mediante medidas de eficiencia incluidas en su nuevo plan estratégico Transform & Grow.

Telefónica recortará el dividendo anual de 0,30 a 0,15 euros por acción a partir de 2026 para reforzar su balance y liberar liquidez para inversiones.

Marc Murtra ya tiene listo su plan estratégico para Telefónica. Una nueva hoja de ruta en la que la compañía contempla, entre otras iniciativas, un recorte del dividendo a la mitad en 2026, medidas de eficiencia para generar hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y poner el foco en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

El grupo de telecomunicaciones ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los documentos con toda la información de la estrategia que Murtra y su equipo han diseñado con horizonte temporal a 2028 (medio plazo) y 2030 (largo plazo) y que presentará este martes ante los inversores en un Capital Markets Day.

El plan, denominado Transform & Grow, se ha marcado como objetivo impulsar el crecimiento de Telefónica y crear valor a largo plazo, así como reforzar su liderazgo en sus cuatro principales mercados y acelerar su evolución tecnológica, operativa y comercial. Todo ello, al mismo tiempo que apuesta por la eficiencia y la simplificación del grupo y sus operaciones.

"Telefónica se transforma para crecer con la misión de ofrecer la mejor experiencia digital a sus clientes y la visión de convertirse en una operadora europea de referencia mundial, con escala rentable", asegura.

Para ello, se sustentará en seis pilares para los próximos cinco años: ofrecer la mejor experiencia de cliente, ampliar la oferta B2C (particulares), escalar el negocio B2B (empresas), desarrollar las capacidades tecnológicas, simplificar el modelo operativo y desarrollar el talento.

Plan financiero

Una de las claves del plan es la mejora de la eficiencia operativa del grupo, para lo cual llevará a cabo distintas iniciativas que generarán un impacto bruto de hasta 2.300 millones de euros de ahorros en 2028 y hasta 3.000 millones de euros de ahorros en 2030.

Para lograr estas metas, la empresa se apoyará "en la excelencia tecnológica y operativa, la eficiencia en procesos y operaciones, la transformación digital y la venta de activos dentro de la operativa habitual de apagado de redes legacy", como puede ser el cobre o el 2G/3G.

Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asimismo, Telefónica se compromete a seguir reduciendo su deuda y rebajar la ratio de apalancamiento sobre el EbitdaAL de las 2,87 veces actuales hasta las 2,5 veces en 2028, "respaldando un balance sólido con calificación de grado de inversión".

Otra de las medidas incluidas en el plan es el recorte del dividendo, que pasará de los 0,30 euros por acción anuales en los que se encuentra actualmente (pagadero en dos tramos) hasta los 0,15 euros por título con cargo al ejercicio 2026.

Para los dividendos pagaderos a partir de junio de 2026, la empresa propondrá, en su momento, la adopción de los correspondientes acuerdos societarios oportunos. No obstante, adelanta que el objetivo de remuneración para 2027 y 2028 se basará en un rango de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre (FCF) base para dividendo.

En cuanto a los objetivos financieros, el plan anticipa un incremento anual medio tanto de los ingresos como del resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de entre un 1,5 y un 2,5% durante el periodo 2025-2028, acelerándose hasta entre el 2,5 y el 3,5% durante el periodo 2028-2030.

Consolidación

Por otro lado, la empresa muestra su compromiso con la autonomía estratégica europea. Así, añade que el Plan Estratégico 2026-2030 no incluye oportunidades de consolidación, pero sí asegura que Telefónica "estará preparada para las posibles oportunidades que se presenten en el horizonte del plan".

"Telefónica reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico del sector y de la autonomía estratégica europea, destacando que la falta de consolidación del mercado europeo de telecomunicaciones ha generado inversiones ineficientes frente a Estados Unidos y China, y una creciente dependencia tecnológica en áreas críticas", remarca.

En este sentido, la compañía apunta que una eventual consolidación en sus mercados core podría generar sinergias por valor de 18.000-22.000 millones, según analistas financieros y expertos del sector.

Valor que, remarca Telefónica, se podría repartir entre compradores, vendedores, clientes, inversiones e innovación.

Resultados

Por otro lado, Telefónica también ha dado a conocer sus resultados de los nueve primeros meses de 2025, en los que ha registrado unas pérdidas netas de 1.080 millones de euros como consecuencia de la venta de varias de sus filiales en América Latina.

Teniendo en cuenta sólo sus operaciones continuadas (las que siguen formando parte del grupo), la compañía ganó 828 millones de euros en el periodo comprendido entre enero y septiembre, un 45,9% menos que el año anterior. Por el contrario, las operaciones en discontinuación (Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador) registraron pérdidas de 1.908 millones de euros.

En el tercer trimestre, el beneficio neto de Telefónica ha alcanzado 276 millones de euros, frente a los tres millones de euros de los nueve primeros meses de 2025. De la cifra correspondiente a 2025, 271 millones proceden de las operaciones continuadas y cinco millones provienen de las operaciones en discontinuación

Asimismo, Telefónica señala que entre enero y septiembre sus ingresos han descendido un 2,8%, hasta los 26.970 millones de euros, mientras que en el tercer trimestre han caído un 1,6%, hasta los 8.958 millones de euros

La cifra de negocio del grupo se ha visto lastrada por el impacto adverso de la evolución de los tipos de cambio de divisas. De hecho, en términos orgánicos la facturación aumentó un 1,1% en el acumulado del año y un 0,4% en el trimestre.

En esta misma línea, el Ebitda de Telefónica ha caído un 3,6% en los nueve primeros meses de 2025, hasta los 8.938 millones de euros, y un 1,5% en el trimestre, hasta los 3.071 millones de euros. Al igual que ocurre con los ingresos, en términos orgánicos se incrementó un 0,9% y un 1,2% respectivamente.